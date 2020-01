Lees terug: Ongeluk Noordgouwe opnieuw voor het hof

Ongeluk bij Noordgouwe in juli 2016 (foto: Omroep Zeeland)

Twee mensen op een motor worden op 23 juli 2016 om half vier 's nachts aangereden door een bestelbus op de Kloosterweg bij Noordgouwe, de N654. Het tweetal, de 29-jarige vrouw en een 36-jarige man, belanden op de grond. De vrouw overlijdt ter plekke. De man loopt een schedelbasisfractuur op en wordt zwaargewond vervoerd naar een ziekenhuis in Rotterdam.

Automobilist gaat ervandoor

De automobilist, een 44-jarige man uit Dreischor, komt met de bestelauto van zijn werkgever in de sloot naast de weg terecht. In plaats van zich om de slachtoffers te bekommeren gaat hij er vandoor. Pas later meldt hij zich bij de politie. De automobilist zou veel te veel hebben gedronken, twaalf keer meer dan de toegestane hoeveelheid. Bovendien zou hij niet in het bezit zijn geweest van een geldig rijbewijs.

Verslaggever Niels Schuurbiers volgt de zaak en doet via Twitter verslag:

De rechtbank in Middelburg veroordeelde de man eind 2016 tot zes jaar cel voor doodslag en ook raakte hij zijn rijbewijs voor tien jaar kwijt. Het gerechtshof in Den Bosch gaf de man in 2018 ook zes jaar cel. Daar ging hij tegen in cassatie bij de Hoge Raad omdat er volgens hem geen opzet in het spel was.

Het gerechtshof in Den Bosch heeft volgens de Hoge Raad onvoldoende gemotiveerd dat er in dit geval sprake was van opzet. Als de man wordt veroordeeld voor het veroorzaken van het ongeluk door schuld in plaats van opzet, kan hij overigens nog steeds zes jaar celstraf krijgen.