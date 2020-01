Belangrijkste Zeeuwse paardensportevenement verdwijnt van kalender

Tweevoudig Olympisch kampioenen Charlotte Dujardin in actie in in Nieuw- en Sint Joosland (foto: Zeeland Outdoor International)

Wereldtoppers in het dressuur als de Britse tweevoudig Olympisch kampioene Charlotte Dujardin, Hans-Peter Minderhoud en Edward Gal deden de afgelopen jaren mee aan het paardensportevenement in Nieuwland. "Als je dat zo zegt krijg ik er nog kippenvel van", zegt De Kroo. "Natuurlijk doet het pijn dat we er nu mee stoppen. Maar ik moet keuzes maken. Ons bedrijf De Kroo Ruitersport is het afgelopen jaar enorm gegroeid. Zeker online. En het organiseren van Zeeland Outdoor International legt een grote druk op de organisatie."

Jammer voor Zeeland, Nederland en Europa

Volgens De Kroo is het verdwijnen van het belangrijkste Zeeuwse paardensportevenement niet alleen jammer voor de Zeeuwse paardensport. "Het is ook jammer voor Nederland en ook jammer voor Europa. Er zijn maar weinig van dit door wedstrijden en ons evenement stond bekend als één van de beste CDI's die er zijn."

Martin de Kroo (foto: Omroep Zeeland)

Martin de Kroo legt uit waarom Zeeland Outdoor International stopt

Bij De Kroo worden vrijwel ieder weekend wedstrijden gehouden. Dat blijft ook zo. Het schrappen van een aantal andere wedstrijden om zo Zeeland Outdoor International te behouden is volgens De Kroo geen optie. "Dat ontlast veel minder. Aan de kleinere evenementen hebben we niet zoveel werk. Dat gaat min of meer vanzelf." De andere evenementen die in Nieuw- en Sint Joosland worden georganiseerd, blijven dus bestaan.

