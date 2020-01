Opnieuw eis van zes jaar cel tegen man die ongeluk Noordgouwe veroorzaakte

Ongeluk bij Noordgouwe in juli 2016 (foto: Omroep Zeeland)

Het Openbaar Ministerie vindt dat de de man in aanzienlijke mate onvoorzichtig reed. Hij reed zonder rijbewijs en was onder invloed. Daarom kan de man volgens het OM nog steeds veroordeeld worden voor doodslag en poging tot doodslag. Hij had zoveel gedronken dat hij ook een gevaar was voor zichzelf. Als het hof doodslag niet meer bewezen acht, dan vindt het OM vijf jaar cel op zijn plaats. Maar bovenal wil de aanklager dat de verdachte nooit meer gaat rijden.

'De eis is vooral voor de bühne'

De advocaat zei dat iedereen het verdriet begrijpt, maar voor de straf is de wet leidend. Zijn cliënt erkent schuld. De advocaat zei dat de hoge strafeis vooral voor de bühne is gedaan omdat er veel nabestaanden aanwezig zijn. De strafeis ligt volgens hem niet in lijn met vergelijkbare zaken.

Verslaggever Niels Schuurbiers volgde de zaak twitter. Lees hier zijn verslag terug.

Botsing met bestelbus

Het ongeluk gebeurde op 23 juli 2016. Twee mensen op een motor werden om half vier 's nachts aangereden door een bestelbus op de Kloosterweg bij Noordgouwe, de N654. Het tweetal, de 29-jarige vrouw en een 36-jarige man, belandden op de grond. De vrouw overleed ter plekke. De man liep een schedelbasisfractuur op en werd zwaargewond vervoerd naar een ziekenhuis in Rotterdam.

"Mijn vrouw is vermoord, zo voelt het"." Man van het slachtoffer

De rechtbank in Middelburg veroordeelde de man eind 2016 tot zes jaar cel voor doodslag en ook raakte hij zijn rijbewijs voor tien jaar kwijt. Het gerechtshof in Den Bosch gaf de man in 2018 ook zes jaar cel. Daar ging hij tegen in cassatie bij de Hoge Raad omdat er volgens hem geen opzet in het spel was.

De zaak wordt opnieuw behandeld omdat het gerechtshof in Den Bosch volgens de Hoge Raad onvoldoende had gemotiveerd dat er in dit geval sprake was van opzet. Als de man wordt veroordeeld voor het veroorzaken van het ongeluk door schuld in plaats van opzet, kan hij overigens nog steeds zes jaar celstraf krijgen.

Emtionele slachtofferverklaringen

Tijdens de zitting vandaag kwamen nabestaanden aan het woord. De man van het vrouwelijke slachtoffer noemde het gemis 'ondraaglijk'. Tijdens het voorlezen van de verklaring was het in de zaal muisstil. "Mijn vrouw is vermoord, zo voelt het".

Ook de broer van het slachtoffer kwam aan het woord. Hij werd door zoveel emoties overmand dat Slachtofferhulp het van hem moest overnemen. De broer schreef dat hij de verdachte al kende als alcoholist. De verdachte heeft nooit sorry gezegd en de broer hoopt dat het hof het eerdere vonnis overneemt.

Ouders aan het woord

Ook de moeder was geëmotioneerd tijdens haar verklaring. Ze zei dat ze het nog iedere dag vreselijk moeilijk heeft met het ongeluk. Dat ze hier voor de derde keer moet zijn doet haar pijn. De vader van Kirsten vertelde tijdens zijn verklaring hoe hij hoorde over het ongeluk. De woorden 'Kirsten is dood' hebben zijn leven voorgoed veranderd. Ook hij heeft de verdachte nooit 'sorry' of 'het spijt me' horen zeggen. "Bij iedere zitting worden de littekens open getrokken". Hij hoopt dat de verdachte verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn daden.

De verdachte zei tijdens het laatste woord nogmaals dat zijn spijt eeuwig is en dat het nooit meer zal gebeuren. Over twee weken doet het hof uitspraak.