Waar rijden de beste Zeeuwse wielrenners dit jaar?

De sportredactie heeft een overzicht gemaakt van acht Zeeuwse (semi) profs, die op het hoogste niveau rijden (WorldTour teams) of net daaronder (procontinentale en continentale teams). Waar starten ze en wat zijn hun doelstellingen.

Antwan Tolhoek

Antwan Tolhoek op weg naar de ritzege in de Ronde van Zwitserland (foto: Orange Pictures)

Wielerpaspoort

leeftijd 25 jaar woonplaats Yerseke ploeg Jumbo-Visma (4e jaar) zeges als prof 1 (etappe Ronde van Zwitserland '19) start seizoen 21 jan: Tour Down Under (WorldTour)

Antwan Tolhoek won in 2019 de Koninginnenrit in de Ronde van Zwitserland. De renner uit Yerseke heeft zich ten doel gesteld om dit jaar opnieuw een rit in een grote wedstrijd te winnen. Tolhoek rijdt dit jaar de Ronde van Italië. Officieel in dienst van kopman George Bennett, maar Tolhoek hoopt ook voor eigen succes te mogen/kunnen rijden.

Brian van Goethem

Brian van Goethem (foto: Orange Pictures)

Wielerpaspoort

leeftijd 28 jaar woonplaats Terneuzen ploeg Lotto-Soudal (2e jaar) zeges als prof 0 start seizoen nog niet bekend

Van Goethem debuteerde het afgelopen jaar in een grote ronde: de Vuelta. Daar moest hij opgeven na ziekte. "Deelname aan een grote ronde is geen vanzelfsprekendheid voor mij. Het zou wel mooi zijn. Dit jaar start de Vuelta in Nederland. Ik zie het als extraatje als ik daar zou mogen starten."

Van Goethem heeft een ondersteunende rol binnen de ploeg. "Ik richt me vooral op het voorjaar. We zijn nu met de renners die aan de klassiekers meedoen aan het trainen op Mallorca."

Nick van der Lijke

Nick van der Lijke rijdt dit jaar voor een Deense ploeg (foto: Riwal Readynez Cyclingteam)

Wielerpaspoort

leeftijd 28 jaar woonplaats Zevenhuizen (geboren Middelburg) ploeg Riwal Readynez Cyclingteam (1e jaar) zeges als prof 0 start seizoen 4 feb: Saudi Tour

Door het wegvallen van Roompot-Charles moest Van der Lijke op zoek naar een nieuwe ploeg. Die vond hij in Denemarken. Riwal Readynez is een procontinentale ploeg. "Mijn ambities blijven hetzelfde: direct bij de start van het seizoen laten zien wat ik in mijn mars heb."

Van der Lijke gaat in januari met zijn nieuwe ploeg op trainingskamp naar Spanje. Daarna begint zijn seizoen in Saoedi-Arabië met de Saudi Tour, gevolgd door de Tour of Oman. "In het voorjaar hoop ik weer mooie klassiekers te rijden zoals de Amstel Gold Race, maar de ploeg is wel afhankelijk van wildcards. Later in het jaar wil ik in Luxemburg en België rijden. Daar zijn mooie koersen voor mij."

Marco Minnaard uit Wemeldinge is niet meer actief in het profpeloton. Hij nam in oktober afscheid in de Tacx Pro Classic.

Jarno Mobach

Jarno Mobach wint in Olympia's Tour in 2017 (foto: Orange Pictures)

Wielerpaspoort

leeftijd 21 jaar woonplaats Philippine ploeg Development Team Sunweb (4e jaar) start seizoen 29 feb: Ster van Zwolle

Jarno Mobach wil het wielerjaar 2019 zo snel mogelijk vergeten. Hij raakte overtraind en kende daardoor een verloren seizoen. Vol goede moed begint de voormalige winnaar van Parijs-Roubaix bij de junioren (2016) aan het nieuwe seizoen. "Ik heb veel van deze periode geleerd."

Mobach is gestopt met school en richt zich nu volledig op het fietsen. Hij is bijna de hele maand januari in Spanje om zich voor te bereiden. "Ik zit nu in Girona om zelf te trainen. Daarna gaan we nog met de ploeg naar Calpe en in februari gaan we nog een keer met de ploeg op trainingskamp."

Mobach wil dit jaar laten zien dat hij in de top van de beloftencategorie thuishoort. "Ik denk dat ik het aankan." Zijn programma is nog niet definitief, maar Mobach verwacht onder andere de Ronde van Vlaanderen, de Triptique des Monts et Chateux en Tour de Bretagne te rijden.

Mick van Dijke

Mick van Dijke (foto: Omroep Zeeland)

Wielerpaspoort

leeftijd 19 jaar woonplaats Colijnsplaat ploeg Jumbo-Visma Development Team (1e jaar) start seizoen 29 feb: Ster van Zwolle

Mick van Dijke wil dit jaar het mountainbiken combineren met het wielrennen op de weg. "Zo is er een week waarin ik Parijs-Roubaix (beloften) ga rijden, gevolgd door een wereldbekerwedstrijd mountainbike in Nove Mesto. Dat is een uitdaging, maar daar hou ik wel van."

De opleidingsploeg van Jumbo-Visma is nieuw. Het seizoen van Van Dijke staat vooral in het teken van leren.

Tim van Dijke

Tim van Dijke (foto: Omroep Zeeland)

Wielerpaspoort

leeftijd 19 jaar woonplaats Colijnsplaat ploeg Jumbo-Visma Development Team (1e jaar) start seizoen nog niet bekend

Tim van Dijke zit midden in het crossseizoen (hij rijdt nog het WK), maar gaat volgende week wel met beloftenploeg van Jumbo-Visma op trainingskamp naar Spanje. Eind maart begint zijn wegseizoen. "De komende twee jaar staan in het teken van ontdekken en leren. Als het goed gaat, komen de resultaten vanzelf. Ik wil dit jaar Parijs-Roubaix bij de beloften rijden en ook de Ronde van Vlaanderen, maar daar moet ik wel geselecteerd voor worden. Dat is dus nog niet zeker."

Thijs de Lange

Thijs de Lange (rechts) in de kopgroep tijdens de Tacx Pro Classic (foto: Omroep Zeeland)

Wielerpaspoort

leeftijd 25 jaar woonplaats Dordrecht (geboren Kattendijke) ploeg Metec - TKH Cyclingteam (4e jaar) start seizoen 29 feb: Ster van Zwolle

of 7 maa: Ronde van Groningen

Thijs de Lange reed zich in 2019 vooral in de kijker door deel uit te maken van de lange ontsnapping tijdens de Tacx Pro Classic, de enige Zeeuwse profkoers. In 2020 hoopt De Lange dat weer te doen.

Daarnaast wil hij zich vooral laten zien in meerdaagse etappekoersen en in de Limburgse koersen. "Verder ik wil sneller in vorm zijn dan vorig jaar en mijn ploeggenoten bijstaan."

Timo de Jong

Timo de Jong wordt gehuldigd als strijdlustigste renner in de Zuiderzeeronde in 2019 (foto: Orange Pictures)

Wielerpaspoort

leeftijd 20 jaar woonplaats Goes ploeg VolkerWessels-Merckx (2e jaar) start seizoen 29 feb: Ster van Zwolle

of 1 maa: Brussel-Opwijk

"Ik wil me vooral laten zien in de klassiekers en UCI-wedstrijden die we rijden. Vooral wedstrijden in Limburg, Wallonië en Luxemburg". De Jong bereidt zich nu vooral in Zeeland voor op het nieuwe seizoen. "Het is nog goed weer hier en in februari gaan we met de ploeg op trainingskamp naar Mallorca."