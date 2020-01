'Vlissingen moet Rotterdam volgen met een vuurwerkverbod'

Natuurlijk hoopt de ChristenUnie in Vlissingen dat de landelijke politiek tot eenzelfde besluit komt, maar, zegt Van Dalen: "We willen daarop vooruit lopen. Ook om druk te zetten op de regering, om te laten weten dat het in het land leeft en dat we er achterstaan als ze dit invoeren." Het Vlissingse vuurwerkverbod zou een voorbeeld moeten zijn voor andere gemeenten en steden in Zeeland.

Van Dalen: "Ik hou mijn hart vast dat hulpverleners straks zeggen: 'Wij komen niet meer als er iets aan de hand is.' En dat zal mijn kleinkind maar zijn of je buurman die geraakt is door een rotje."

'Voor je het weet is het weer december'

Of dat er ook van komt, is nog maar de vraag. Burgemeester Bas van den Tillaar sprak zich afgelopen maandag, net als zijn Reimerswaalse collega, op de nieuwjaarsreceptie wel al uit voor een landelijk vuurwerkverbod. "Ieder jaar zijn de rekeningen van de vuurwerkschadepost echt veel te hoog en dat is onacceptabel", zei hij toen. Extra vuurwerkvrije zones kunnen we qua politiecapaciteit niet aan, dus we moeten denken aan extra preventiemaatregelen zoals een verbod op consumentenvuurwerk."

Coen van Dalen (raadslid ChristenUnie Vlissingen) (foto: Omroep Zeeland)

Maar, of Van den Tillaar ook op de landelijke politiek vooruit wil lopen? De burgemeester wilde daar vandaag nog geen antwoord op geven. Van Dalen hoopt van wel: "Gezien zijn krachtige taal op de nieuwjaarsreceptie, wil ik nu graag daden zien. En niet het weer vooruitschuiven naar wijkraden en overlegsituaties. Voor je het weet is het weer december."

Overigens wil de ChristenUnie niet al het vuurwerk uit Vlissingen halen. De partij pleit voor een of meerdere vuurwerkshows, georganiseerd door de gemeente. "Zodat iedereen veilig van de jaarwisseling kan genieten."

