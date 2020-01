'Vlissingse havens hangen er soms maar een beetje bij'

De Vlissingse wethouder zegt dat hij er bij de directie van North Sea Port herhaaldelijk op moet aandringen om Vlissingen niet te vergeten. "Ik zie dat ze hun best doen om voldoende aandacht te besteden aan de Vlissingse havens. Maar ik moet daar regelmatig toch nog even bij helpen.."Volgens De Jonge helpt het niet dat North Sea Port boven de Westerschelde geen kantoor heeft. "Er zijn alleen kantoren in Gent, Terneuzen en nu een gezamenlijk kantoor in Sas van Gent." North Sea Port heeft boven de Westerschelde in Nieuwdorp een groot conferentiecentrum, de Mariahoeve, maar die rekent hij niet mee. Door het ontbreken van echte vestigingen in Vlissingen-Oost, ziet De Jonge dat de mensen binnen North Sea Port "best wel extra inspanningen moeten doen om ook aandacht te hebben voor déze kant van de Westerschelde."

"Vergeet Vlissingen-Oost niet!"

Wethouder De Jonge zegt dat hij dit punt ook geregeld onder de aandacht brengt in de kantoren van North Sea Port. "Die oproep doe ik eigenlijk constant aan die kant van de Westerschelde, zo van: Vergeet Vlissingen-Oost niet, in dat hele belangrijke spel dat de haven op dit moment Europees aan het spelen is.

Zeeuwen vervangen door Vlamingen

De Jonge ziet dat in het managementteam van het havenschap een aantal Zeeuwen vervangen is door Vlamingen. "Er is een aantal mensen vertrokken op sleutelposities, wat misschien wel een goede reden had. Maar het is belangrijk om de kennis van de Nederlandse cultuur, en de Zeeuwse cultuur en structuur, te behouden", zegt de wethouder, die pleit voor 'balans'.

De wethouder kijkt ook met argusogen naar de Vlaamse bestuurscultuur rond de haven van Gent. "Van oudsher zitten politici daar dicht op de haven. Wij hebben de leiding over de Zeeuwse havens juist losgekoppeld van de politiek, omdat het leiden van een commerciële onderneming zoals een haven totaal iets anders is. Bij de fusie hebben we daarover afspraken gemaakt. De Vlamingen politiek wat meer op afstand, wij juist wat meer betrokken. Maar ik merk in deze beginfase dat dat toch nog enige aandacht behoeft", stelt De Jonge diplomatiek.

Aanvullend

De havens van Vlissingen-Oost zijn volgens de Vlissingse wethouder belangrijk voor North Sea Port. "Gent is van oudsher een landbouwhaven met ook een belangrijke poot in de auto-industrie. Terneuzen heeft zich ontwikkeld als een industriële haven met hele grote complexen zoals Dow Chemical. En Vlissingen is niet langer een industriehaven, maar is zich steeds meer aan het ontwikkelen als een haven gericht op offshore-wind en groente, fruit en stukgoederen. Die pakketten vullen elkaar natuurlijk geweldig aan. Dus samen zijn we heel sterk."