Vuurwerkverkopers verwachten niet minder overlast met vuurwerkverbod

Vuurwerk boven Hulst tijdens de afgelopen jaarwisseling (foto: Otto Vosveld)

Alle drie hadden ze weer een topverkoop rond de jaarwisseling: Pelletcenter Zeeland in Oostburg, het Vuurwerkpaleis in 's-Gravenpolder en het Vuurwerkpaleis Zeeland in Tholen. Alle drie hebben ze ook geen moeite met een eventueel verbod op knalvuurwerk. En oké, op sierpijlen zou ook nog kunnen. Maar een algeheel vuurwerkverbod? Nee, daar kunnen ze zich niet achter scharen.

'Niet minder overlast'

Enno Belderok van Pelletcenter Zeeland in Oostburg is stellig. "Denk je dat er dan minder auto's in brand staan tijdens oud en nieuw? Daar geloof ik niks van. Dat ligt niet aan het vuurwerk of aan de mensen die het voor hun plezier afsteken." Peter Traas van het Vuurwerkpaleis in 's-Gravenpolder wijst op de buurlanden. "Dan gaan ze het in België en Duitsland halen."

Onder escorte

Zelf zag Traas hoe de brandweer in Renesse onder escorte van de politie tijdens de nieuwjaarsnacht in actie moest komen. "Erg dat het zo gaat. Maar het zou niet over een vuurwerkverbod moeten gaan, maar meer over opvoeding en fatsoen." Ook Harm Verwijs kent - als vuurwerkverkoper en vrijwilliger bij de brandweer - de keerzijde van vuurwerk. "Ik denk dat harder straffen voor mensen die hulpverleners lastigvallen met vuurwerk ook nog wel wat te winnen valt. Ze komen er nu gewoon mee weg, het is van de zotte."

Knalvuurwerk wordt afgestoken (foto: ANP)

Traas kan zich vinden in een gedeeltelijk verbod. "Als ze zeggen: knalvuurwerk eruit en pijlen verbieden omdat er te veel ongelukken mee gebeuren, dan begrijp ik dat." Hij verwijst naar de vuurwerkpotten die er tegenwoordig ook zijn en goed verkopen. "Je ziet dat dat veel beter is. Mensen hoeven vuurpijlen niet meer aan elkaar te knopen zoals vroeger en lopen dus veel minder risico.

Een forse strop

Als Enno Belderok geen vuurwerk meer mag verkopen, dan verliest hij, naar eigen zeggen, een stukje boterham. "Dat zal je op een andere manier moeten gaan binnenhalen." Verwijs spreekt zelfs van een 'forse strop'. Voor Traas is de vuurwerkverkoop een extraatje waar hij sportclubs van kan sponsoren. "We sponsoren nu 38 voetbal- en tennisclubs in Zeeland. Als ik geen vuurwerk meer mag verkopen, moet ik die sponsoring op nul zetten. Net zolang tot ik de kosten", hij verwijst onder andere naar het afbreken van zijn vuurwerkbunkers en het opzeggen van zijn pand, "gecompenseerd heb."