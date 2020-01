Slachtoffer ongeluk schietvereniging maakt het 'goed'

Persoon naar ziekenhuis na ongeluk bij schietvereniging (foto: HV Zeeland)

"Door de explosie is er een klein stukje in de halsslagader terecht gekomen", vertelt de voorzitter. "Bij ons heeft iedereen de benodigde cursussen gehad, dus we weten wat we moeten doen. We hebben hem de eerste zorg gegeven en direct de hulpdiensten ingeschakeld." Die rukten met meerdere ambulances uit, maar dat was volgens Schoenmaker niet nodig gezien de aard van de verwondingen.

De schietbaan is direct na het incident afgesloten door Schoenmaker. "Dat heb ik gedaan zodat de politie goed onderzoek zou kunnen doen. Het wapen is in beslag genomen. Agenten zeiden me direct dat er geen fout is gemaakt, het is een ongeluk."

Eerste keer

"Onze vereniging bestaat deze week dertig jaar. Het is de eerste keer dat er iets gebeurt. En dan is dit ongeluk nog niet eens een schotwond of iets dergelijks". Met het slachtoffer gaat het volgens de voorzitter 'goed'.

