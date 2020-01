Meer aandacht brandweer voor ongeluk met een elektrische auto

De brandweer wordt regelmatig naar een ongeluk geroepen om bijstand te verlenen. Om er snel achter te kunnen komen om wat voor voertuigen het gaat, staat iedere brandweerauto in nauw contact met de meldkamer om er achter te komen waar de brandweerlieden mee te maken krijgen. De meldkamer geeft alle bekende gegevens, zoals type auto, kleur, maar ook het kenteken door.

"Deze informatie is cruciaal voor de bevelvoerders van de brandweer", legt Ben Koets van de Veiligheidsregio Zeeland uit. "Op die manier kunnen ze ook snel achterhalen of het een gewone benzineauto is of een elektrische auto. Een elektrische auto heeft een hoge spanning op de accu's staan, dus dat vraagt extra voorzichtigheid."

Crash Recovery Systeem

Met de gevenens van de auto wordt voordat een brandweer ter plaatse komt, gekeken om wat voor soort auto het gaat in het zogenoemde Crash Recovery Systeem. In dit systeem staat een schema van de auto waarbij de opbouw geheel te zien is in lagen. "Daardoor kun je heel snel zien hoe je bij de accu moet komen om die uit te schakelen. Dat heeft eigenlijk de hoogste prioriteit bij een elektrische auto", aldus Koets

De Veiligheidsregio Zeeland oefent een aantal keer per jaar scenario's met een elektrische auto. De belangrijkste zaken daarbij zijn: de spanning van de accu's halen, koelen en afstand bewaren.

Tot nu toe heeft Koets het nog niet meegemaakt dat een elektrische auto moest worden geblust. "Maar dat gaat een keer gebeuren. Daarom oefenen we hoe om te gaan met een elektrische auto bij een ongeluk. Want veiligheid staat voorop."

Waterbak

Om helemaal zeker te weten dat de accu's van een elektrische auto niet meer kunnen ontvlammen, wordt een elektrische auto in een waterbak ondergedompeld. De Veiligheidsregio Zeeland heeft zo'n bak niet. Een belronde met bergingsbedrijven leert dat zij binnen een uur op afroep een waterbak kunnen laten komen.