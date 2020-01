Elvis-docu voor één keer in bios: 'Ik ben weer verliefd'

(foto: Omroep Zeeland)

"Ik ben weer verliefd op hem," zegt een bezoekster na afloop van de film. "Mijn man zag er ook zo uit vroeger." Het waren vooral de echte fans die vanavond naar de film 'Elvis: That's The Way It Is' kwamen. De muziekdocumentaire is een gerestaureerde versie uit 1970. Het beeld is scherper en het geluid is beter dan het origineel die nooit in de bioscoop is uitgezonden.

Basis is het optreden dat 'The King' gaf in de zomer van 1970 in Las Vegas. Het is voor liefhebbers één van de beste optredens van Elvis. De reacties van de liefhebbers waren na afloop zeer enthousiast en tijdens de documentaire werd er dan ook regelmatig meegezongen.

Elvis

Trailer: 'Elvis: That's The Way It Is