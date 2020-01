Goedemorgen! Vlissingse havens, Elvis en vuurwerk

Erbij hangen

Van Rilland naar Vlissingen. Vanuit die gemeente moet wethouder John de Jonge herhaaldelijk bij de directie van North Sea Port aandringen om Vlissingen niet te vergeten. "Ik zie dat ze hun best doen om voldoende aandacht te besteden aan de Vlissingse havens. Maar ik moet daar regelmatig toch nog even bij helpen.."

Wethouder John de Jonge (LPV) van de gemeente Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De koning is dood, leve de koning! Elvis 'The King' Presley zou gisteren 85 jaar geworden zijn als hij niet in 1977 in zijn badkamer was overleden. Om dit niet voorbij te laten gaan was gisteren in 150 bioscopen eenmalig de film 'Elvis: That's The Way It Is' te zien. Deze documentaire uit 1970 is opgepoetst en dat vonden de fans die in de bioscoop in Vlissingen kwamen kijken maar wat leuk!

Vuurwerk: wel of niet?

Het is een hot item: de vraag of er wel of geen vuurwerkverbod moet komen. Wij spraken met drie Zeeuwse verkopers. Wat betekent dit voor hen? En hoe denken deze verkopers over een verbod?

Vuurwerk boven Hulst tijdens de afgelopen jaarwisseling (foto: Otto Vosveld)

Nog even en het wielerjaar 2020 barst los. Vanaf 21 januari staat met de Tour Down Under in Australië de eerste wedstrijd in de WorldTour op het programma. De sportredactie heeft een overzicht gemaakt van acht Zeeuwse (semi) profs, die op het hoogste niveau rijden. Handige informatie voor de liefhebbers!

's-Heerenhoek heel even de zon in de polder (foto: Astrid Wiessner)

Het weer:

Vandaag valt er regelmatig wat regen. Er staat een matige tot krachtige -aan zee soms harde- zuidwestenwind. Het is erg zacht voor de tijd van het jaar. De maximumtemperatuur komt rond 13 graden uit.