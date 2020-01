Omgebouwde auto rijdt vier keer zo snel als toegestaan

Een jonge bestuurder moest zijn rijbewijs en auto inleveren omdat zijn voertuig veel te hard kon. (foto: Jeugdagent Sluis / Instagram)

De omgebouwde auto van de 17-jarige jongen mocht officieel maximaal 25 kilometer per uur rijden, maar de jongen reed 100 kilometer per uur over. De bestuurder is zijn rijbewijs kwijt, de auto wordt vernietigd.

Motorrijtuig met beperkte snelheid

Jongeren mogen in Nederland, mits in het bezit van een geldig rijbewijs, vanaf hun zestiende rijden in voertuigen die zijn omgebouwd tot motorrijtuig met beperkte snelheid. Deze voertuigen mogen op de weg niet harder gaan dan 25 kilometer per uur.