Shirin van Anrooij verrast zichzelf: Zo goed had ik het dit seizoen ook niet verwacht

Dit seizoen rijdt Van Anrooij voor het eerst een vol seizoen mee bij de elite dames. In de eerste veldrit van het jaar in het Belgische Eeklo werd ze gelijk vijfde. "Ik was toen niet brutaal genoeg en daardoor verloor ik eigenlijk de aansluiting met de kopgroep. Dat was toch wel heel erg gaaf eigenlijk. Dat ik dit seizoen al zo goed rij, had ik zelf ook niet verwacht", zegt ze.

Minder training

Afgelopen zomer deed ze voor het eerst een volle zomer aan wegwielrennen in plaats van de triatlon. Iets waar ze nu de vruchten van plukt, zegt ze zelf. Opvallend is dat Van Anrooij in de training een stapje terug heeft gedaan."Ik train eigenlijk minder dan vorig jaar. Op woensdag heb ik een veldrittraining en voor de rest alleen maar hersteltrainingen. Dat maakt juist het verschil denk ik", vertelt de 17-jarige Van Anrooij.

Shirin van Anrooij tijdens de cross in Gullegem (foto: Omroep Zeeland)

Tot aan haar overstap naar Telenet Baloise Lions, rijdt ze nog bij haar zus Lindy in het team. Lindy maakt de overstap niet. De strijd met haar grote zus maakt zowel Shirin als haar zus beter, denkt Van Anrooij. "In de trainingen proberen we elkaar ook wel op te jagen en in de wedstrijden proberen we natuurlijk voor elkaar te zitten dus dat helpt zeker", zegt de jongste van de zussen.

Tranen

Tot nu toe verloopt haar seizoen boven verwachting. Toch is het niet alleen rozengeur en maneschijn voor Van Anrooij. Twee weken geleden in het Belgische Diegem kreeg ze een lekke band op het moment dat ze in de kopgroep reed. Toen er geen reservefiets klaarstond in de materiaalpost, moest ze wachten en brak ze in tranen uit. "Op het moment was het heel zuur en gewoon miscommunicatie. Nu haal ik er wel de positieve punten uit, want ik had gewoon een hele goede dag daar."