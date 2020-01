Oblivious Desire is de nieuwe single van Danny Vera

De nieuwe single komt uit op een moment dat Roller Coaster weer bezig is met een opmars in de hitlijsten. Deze week staat het nummer op 19 in de Top 40. Oblivious Desire verschijnt in een singleversie die een halve minuut korter is dan de albumversie. Vorig jaar speelde Danny Vera Oblivious Desire in een trappenhuis. Zo klinkt het nummer mét galm.

Op 7 februari start Danny Vera zijn Lone Stranger tour. De singer-songwriter uit Middelburg treedt dan alleen op met gitaar, op een intieme muzikale avond afgewisseld met anekdotes en verhalen. De Lone Stranger tour is twee keer in Zeeland te zien: op 29 februari in de Nieuwe Kerk in Zierikzee en op 4 april in de Oostkerk in Middelburg. Beide concerten zijn uitverkocht.