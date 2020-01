Iedere inwoner in Goes moet weten wat de gemeente wil: energieneutraal in 2045

Volgens wethouder Derk Alssema is de campagne Alle B-tjes helpen eigenlijk een label dat je kunt plakken op allerlei activiteiten die belangrijk zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. "We willen dat onder meer bereiken door acties op sociale media, waarin we laten zien op welke manier de inwoners een bijdrage kunnen leveren aan een beter klimaat en de duurzaamheid in Goes. En het is de bedoeling dat dit label wordt gekoppeld aan al die activiteiten."

In de campagne staan drie thema's centraal: bewustwording, samenwerken en het goede voorbeeld geven. Alssema: "Bewustwording is het eerste en misschien wel het belangrijkste thema. We willen dat de inwoners inzien wat onze gezamenlijke opdracht is ten aanzien van duurzaamheid en hoe zij daar een bijdrage aan kunnen leveren."

Gemeente kan doelstellingen niet alleen halen

Samenwerken is volgens Alssema ook erg belangrijk. De gemeente is namelijk van mening dat ze de belangrijke doelstellingen niet alleen kan halen. "We zullen dit samen moeten doen met de inzet van inwoners, de ondernemers en bedrijven in Goes."

Het logo van de campagne (foto: Gemeente Goes)

Het derde thema heeft te maken met het feit dat de gemeente Goes zelf het goede voorbeeld wil geven. Alssema: "Dat we laten zien op welke manier wij als gemeente bezig zijn met klimaat en duurzaamheid en daarmee anderen inspireren." Dit heeft onder meer geleid tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het Stadskantoor.

Tanken met frituurvet

Daarnaast wordt er met een aantal voertuigen binnen de gemeente HVO diesel getankt. Dat is een synthetische diesel, die je volgens Natasja Kriele, bedrijfsleider gemeentelijk aannemingsbedrijf, het best kan vergelijken met frituurvet. "Door het gebruik van HVO vindt er bij verbranding een enorme reductie plaats van CO2 en fijnstof en dat is goed voor het milieu." Dit jaar wordt er volgens Kriele al zo'n 50.000 liter HVO getankt. "Maar omdat we volgend jaar een aantal voertuigen gaan vervangen, zal dit cijfer stijgen tot zo'n 70.000 liter."

Ook maakt de gemeente Goes al een aantal jaar gebruik van elektrische machines, zoals bladblazers en heggenscharen. Kriele: "Vroeger werden hiervoor benzinemotoren gebruikt en dat zorgde voor CO2-uitstoot. Tegenwoordig lopen de werknemers met een accu op hun rug."

Als het aan de wethouder ligt, dan kent elke inwoner voor het eind van het jaar de campagne 'Alle B-tjes helpen'. En hij hoopt dat iedereen voor zichzelf ook een aantal voorbeelden kan benoemen over de eigen bijdrage aan de campagne.

Geen druppel op een gloeiende plaat

Volgens wethouder Alssema is de campagne geen druppel op de gloeiende plaat. Hij is er dan ook van overtuigd dat de campagne een succes wordt. "Iedereen kent het klimaatakkoord van Parijs, maar uiteindelijk moeten dat soort akkoorden in Goes, in de straten en dorpen, waargemaakt worden. En dat betekent dat iedereen iets kan doen en dat dus alle b-tjes helpen."