Tieners Nienke en Iris: Nooit gedacht dat ouderen zo leuk zijn!

Krijn Ruissen uit Krabbendijke krijgt elke week twee leerlingen over de vloer die huishoudelijke klusjes doen en een spelletje met hem doen. Hij is weduwnaar en krijgt veel hulp van zijn kinderen. "Toen ze kwamen, dacht ik, eigenlijk is het niet nodig, want ik heb hulp genoeg", zegt hij, "maar de gezelligheid, dat speelt een grote rol, hoor." Hij heeft de twee onlangs nog zijn dia's laten zien.

Het Calvijn College in Krabbendijke noemt het project Zorg van harte succesvol. In vier blokken van tien weken gaan twintig VMBO-leerlingen van de richting Zorg en Welzijn wekelijks bij tien mensen langs die zorg nodig hebben. Het project is een samenwerking tussen de school, zorgorganisatie Ter Weel en de gemeente Reimerswaal. "Zo komen jong en oud met elkaar in contact", zegt docent zorg en welzijn Miriam Hoogerland. "En ze ervaren dat je iets voor de medemens kunt betekenen in de maatschappij."

Nienke Verschuure: 'Ik vind het echt superleuk. Vooral het contact met mensen.' (foto: Omroep Zeeland)

Iris Wijkhuijs en Nienke Verschuure (allebei 15 jaar) hebben elke week bij Krijn Ruissen in Krabbendijke geholpen met huishoudelijke klusjes. "Ik vind het superleuk", zegt Nienke. "Vooral het contact met mensen en dan een spelletje doen."

Op deze morgen heeft zij samen met Iris de ramen gezeemd, de tuin geveegd en afgestoft. De ochtend eindigt met een spelletje Rummikub. Iris daarover: "Dit is toch wel leuker dan les."

Iris Wijkhuijs (midden): 'Ik zit nu te denken om dit later misschien wel te gaan doen.' (foto: Omroep Zeeland)

"Ze leren zoveel in de praktijk", zegt Hoogerland, "En ze kunnen ontdekken 'Wat past bij mij?' Dat helpt hen bij hun keuze voor de toekomst. Ze moeten heel vroeg kiezen voor een mbo-opleiding." Het Calvijn College zou het project volgend schooljaar willen uitbreiden.

Beide meisjes vinden het werk leuker dan verwacht. "Doordat ik dit nu doe zit ik nu ook te denken om dit later misschien wel te gaan doen", zegt Iris.