Waarschuwing voor Dow: benzeenlek veertien minuten te laat gemeld

Dow op de vingers getikt na benzeenlek (foto: Omroep Zeeland)

Dat blijkt uit antwoorden op vragen die het Terneuzense gemeenteraadslid Ernst Jonker van GroenLinks heeft gesteld na het voorval. Op dinsdag 26 november lekte er uit een defecte transportleiding 1500 kilo benzeen. Dit gebeurde om 19.00 uur, maar Dow meldde het voorval pas om 19.44 uur. Juridisch gezien moeten ongewone voorvallen binnen 30 minuten worden gemeld bij bevoegd gezag. Het chemiebedrijf was dus te laat en wordt nu op de vingers getikt door DCMR Milieudienst Rijnmond, in opdracht van de Provincie Zeeland. De milieudienst houdt in onze provincie de milieukwaliteit in de gaten.

Zes weken

Ook moet het chemiebedrijf van de milieudienst een rapport schrijven over hoe dit incident heeft kunnen gebeuren en wat het bedrijf eraan doet om dit in de toekomst te voorkomen. Daar krijgt Dow zes weken de tijd voor. De milieudienst moet het rapport beoordelen. Omdat de uitkomsten van het onderzoek van Dow nog niet bekend zijn, is er vooralsnog geen reden het toezicht bij het bedrijf aan te passen.

Benzeen is een vloeistof met zoete geur. De vloeistof verdampt snel, lost slecht op in water en is zeer brandbaar. Het is één van de meest geproduceerde chemische stoffen en wordt gebruikt als grondstof voor andere chemische stoffen. RIVM meldt dat benzeen een kankerverwekkende stof is; langdurige blootstelling kan leukemie veroorzaken.

Over de jaren 2018 tot en met 26 november 2019 zijn er vierenveertig ongewone voorvallen geregistreerd. De meldingen variëren van een druppellekkage tot een storing in de productie. Eén van die gevallen heeft Dow niet volgens de regels gemeld, daarvoor kreeg het bedrijf eerder al een waarschuwingsbrief.