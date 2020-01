'Ik gun mijn kinderen en kleinkinderen een mooie en gezonde wereld'

Naast het kopen van zoveel mogelijk boodschappen zonder verpakkingsmateriaal, doet Hannah met haar gezin ook aan afvalscheiding. "En of het scheiden van afval nu wel of niet goed is, dat even daargelaten. In ieder geval wordt onze bewustwording van hoe allemachtig veel plastic we produceren en consumeren daar wel heel erg duidelijk door."

Al het afval wordt gescheiden (foto: Omroep Zeeland)

Hannah is erg blij met de campagne 'Alle B-tjes helpen' van de gemeente Goes. In de campagne roept de gemeente inwoners en ondernemers op om energiebesparende maatregelen te nemen. "Ik vind het heel goed dat de gemeente zich inzet voor een stukje bewustwording rondom dit thema."

Een mooie en gezonde wereld

Ze vindt het klimaat en het milieu heel belangrijk en houdt van een prettige groene leefomgeving. Daarnaast heeft ze twee dochters van vijf en zeven, waar ze rekening mee wilt houden. "Ik leen deze wereld van hun en de komende generaties en ik gun mijn kinderen en kleinkinderen nog een hele mooie en gezonde wereld om te leven."

Hannah probeert haar passie voor het klimaat en het milieu ook op een positieve manier te delen met andere mensen in haar omgeving. Dat doet ze onder meer door middel van de 'Groene huiskamer'. Hier vinden de zogenaamde 'Groene tafelgesprekken' plaats, waarbij belangstellenden aan de hand van verschillende thema's op een positieve manier met elkaar in gesprek gaan over die bewustwording.

Vaak niet bewust

"Ik zie in mijn omgeving dat veel mensen al dingen doen rondom duurzaamheid, maar dat ze zich daar vaak niet bewust van zijn. Op het moment dat je weet welke dingen je doet, kan je ze ook veel groter maken en uitdragen naar je omgeving. Het is een kwestie van elkaar inspireren."

Hannah Meerhof wil de wereld gezond doorgeven aan haar kinderen (foto: Omroep Zeeland)

Hannah is ontzettend blij met haar leefwijze en de bijdrage die zij met haar gezin levert aan het milieu. Maar ze vraagt zich zo nu en dan weleens af wat voor zin het heeft om op deze manier te leven. "Als ik zie dat iemand iets weggooit op straat of ik kom een supermarkt binnen en zie al dat verpakkingsmateriaal, dan zakt de moed soms in m'n schoenen."

Druppel op een gloeiende plaat

Op dat soort momenten denkt ze aan een rietje. "Elk rietje is er namelijk één. En als iedereen bijvoorbeeld geen rietjes meer gebruikt zijn dat er al snel zo'n tien miljoen. En dat geldt ook voor het gebruik van plastic flesjes. Ik geloof dus heilig in 'groot denken, klein doen'." Want volgens Hannah maken heel veel druppels op die gloeiende plaat uiteindelijk wel het verschil.

De campagne 'Alle B-tjes helpen' moet bewustwording onder inwoners vergroten.