Carbidschieten in Borsele alleen nog met vergunning

Dijksterhuis ging op oudjaarsdag met de politie mee en bezocht alle dorpen in de gemeente. "Carbidschieten hoort in veel dorpen bij het feest. Het is écht een traditie, dat begrijp ik goed. Maar dan moet het wel veilig gebeuren."

In het rond

Het carbidschieten binnen de gemeente Borsele is nu niet aan regels gebonden. "Ik heb gezien dat het soms midden op dorpspleinen gebeurt, waar ook kinderen omheen staan. Dan vliegen daar de deksels van de melkbussen in het rond. Veel mensen weten dat je dan uit de buurt moet blijven, maar als er eens iemand is die dat net niet weet...."

Dorpsraden

Dijksterhuis wil dat carbidschieters voortaan een vergunning aanvragen, zodat de gemeente kan aanwijzen waar het wel en niet mag gebeuren. De gemeente kan dan ook veiligheidseisen stellen aan de gebeurtenis. "Het gaat er niet om dat we het carbid-schieten op mínder plaatsen willen, maar wel op veilige plaatsen." De burgemeester gaat komend jaar in gesprek met de dorpsraden van de plaatsen waar carbid wordt geschoten, om tot nieuwe afspraken te komen.

Hoe werkt carbidschieten nou eigenlijk? De stof calciumcarbide, in de volksmond carbid, wordt in een melkbus nat gemaakt. Daarna wordt de bus afgesloten met een deksel of een bal. Onderaan de bus zit een gaatje dat verwarmd wordt en waardoor er veel druk op de melkbus komt te staan. Zo veel druk dat de deksel of de bal uiteindelijk van de melkbus afschiet en dát veroorzaakt die keiharde knal.

