Dierenbaasjes opgelet: Brexit kan gevolgen hebben voor de reis naar Engeland van je hond, kat of fret

De huisdieren konden eerst Engeland in met hun Europese paspoort, een chip en inentingen, maar de dierenartsen verwachten dat dat vanaf de Brexit niet meer opgaat.

Volgens dierenarts Roland Meesters uit Middelburg zijn er vooral vragen gesteld over het meenemen van een hond naar Engeland. De hondenbaasjes maken zich zorgen over de Brexit en de gevolgen voor hun hond. "Er komen hier meerdere hondenbaasjes over de vloer die jaarlijks een paar keer naar Engeland gaan. Ik snap dat zij vragen hebben over de consequenties die de Brexit gaat hebben", zegt dierenarts Meesters.

Een hond bij de dierenarts in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

Het is nog niet duidelijk of de Brexit inderdaad op 31 januari doorgaat, maar toch neemt Meesters het zekere voor het onzekere. "Het zou vervelend zijn als je in Engeland zit, de regels veranderen, en je vervolgens je hond niet meer mee terug Nederland in kunt nemen. Dus we roepen alle baasjes op om toch nog even langs de dierenarts te komen."