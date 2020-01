Ayahuasca in Zeeland: aanbieders en gebruikers aan het woord

Morgen moet een 36-jarige Terneuzenaar die verdacht wordt van betrokkenheid bij het overlijden van een man na een spirituele ceremonie in IJzendijke voor de rechter verschijnen. Verslaggever Mercy Kamermans dook in de wereld van het voor sommigen levensveranderende, maar ook omstreden middel.

Zo zag de website van Iboga Farm er tot voor kort uit (foto: Iboga Farm)

Wie het internet afspeurt naar plekken in Zeeland waar je een ayahuasca ceremonie kunt volgen, komt weinig tegen. Als eerste plopt Iboga Farm in IJzendijke op. Hier overleed 25 september een 34-jarige man na een healingsessie. Wie op de website kijkt, vindt inmiddels niet meer dan een korte tekst waarin gemeld wordt dat er de komende tijd geen ceremonies zijn.

Lieve broeders en zusters, Helaas zijn we momenteel niet bereikbaar.

We zijn tijdelijk gedwongen om ons te heroriënteren.

We willen iedereen bedanken voor het begrip en steun.

Dat motiveert ons voor de toekomst.

Zodra we onze reis in de wereld van mogelijkheden hebben afgerond melden we ons. Met liefde Team Iboga-Farm Bron: iboga-farm.nl

De twee eigenaren van Iboga Farm, een boerderij waar bijna elk weekend spirituele ceremonies zijn, worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man die een zogenaamd Warrior Retreat bezocht. Eén van hen zit vast, de ander mag de rechtszaak thuis afwachten. Hij mag zich echter niet bezig houden met zijn werk. Het is overigens niet duidelijk of het overlijden iets met de inname van ayahuasca te maken heeft, dat onderzoek loopt nog.

Gestopt met ayahusaca

Een website die ook naar boven komt bij de zoektermen 'ayahuasca' en 'Zeeland' is praktijkinca.nl. Op de homepage staat een foto van Corina Verhulst uit Yerseke én de opvallende mededeling dat Praktijk Inca recent gestopt is met het geestverruimende middel. "Attentie. Zoals bekend en naar aanleiding van de huidige media, laat ik nogmaals weten dat ik gestopt ben met het geven van Ayahuasca."

Van ayahuasca-weekenden is dus geen sprake meer. Wel biedt Verhulst de retraite "Van je hoofd naar je hart' in Peru aan. Tijdens die spirituele reis staat wel een ayahuasca-ceremonie op het programma, maar die vindt dus plaats in het buitenland.

Praktijk Inca uit Yerseke is gestopt met het geven van ayahuasca-ceremonies (foto: Praktijk Inca)

Na een tip van iemand die beweert dat er veel meer aanbieders in Zeeland zijn, maar dat die voorzichtig zijn met wat ze op hun website schrijven, besluit ik nog wat spirituele centra te bellen. Bij de eerste de beste is het meteen raak. De eigenaar wil open zijn, maar absoluut niet met naam genoemd worden. "Wij hebben van de website afgehaald dat we ayahuasca-ceremonies aanbieden. Het leek ons niet verstandig het erop te laten staan gezien de media-aandacht van afgelopen tijd."

De eigenaar van het spirituele centrum is echter zo eerlijk om te zeggen dat de ceremonies weliswaar van de site geschrapt zijn, maar niet van het programma. "Ayahuasca is zo levensveranderend voor veel mensen. Dit plantenmedicijn is in combinatie met onze therapie ontzettend helend, zo ervaren wij al jaren. Voor de persoon zelf, maar ook voor de mensen er om heen. Wij gaan er dus mee door."

In Nederland zijn het bezit, de verspreiding, en de productie van ayahuasca verboden.

Een van de actieve stoffen in de thee, DMT, staat op lijst 1 van de Opiumwet.

De politie Zeeland/West-Brabant laat weten niet actief bezig te zijn met het opsporen van Zeeuwse locaties waar ayahuasca gebruikt wordt.

De aanbieder van ayahuasca-weekenden is niet te spreken over de werkwijze van Iboga Farm. "Zij gebruikten in drie dagen tijd maar liefst zes verschillende planten waaronder ayahuasca en iboga. De hoeveelheden en het gebruik door elkaar vind ik onverantwoord."

Daarom steunt de Zeeuwse aanbieder de petitie waar achter de schermen aan wordt gewerkt om ayahuasca weer legaal te maken. Dat zou onder goede condities moeten gebeuren zoals een intake-gesprek met de deelnemer van de ceremonie, medisch onderzoek, therapeutische begeleiding en nazorg door mensen die eerst zelf door hun processen zijn gegaan met dit medicijn.

Het ayahuascabrouwsel bevat de werkzame stof DMT en valt onder de harddrugs (foto: Terpsichore)

Was de zoektocht naar een Zeeuwse aanbieder van ayahuasca niet gemakkelijk, de zoektocht naar een gebruiker die wil vertellen over zijn of haar ervaring met het drinken van ayahuasca, was mogelijk nog moeilijker. Ten eerste zijn er natuurlijk geen hele westerse volksstammen die psychedelica gebruiken, ten tweede rust er duidelijk een taboe op.

Het incident bij Iboga Farm in IJzendijke waar 25 september een 34-jarige man overleed na een healingsessie, heeft daar waarschijnlijk niet ten positieve aan bijgedragen. De vraag of dat terecht is, blijft voorlopig onbeantwoord. Het is nog onduidelijk of het gebruik van psychedelische middelen en ayahuasca in het bijzonder te maken hebben gehad met het overlijden van de man.

Goed tegen depressies en stress

Hoewel niemand in beeld zijn of haar verhaal wil doen, is het wel gelukt contact te leggen met enkele Zeeuwse gebruikers van psychedelische middelen. Ze vinden allemaal dat er eenzijdig bericht wordt over ayahuasca. Zo is het een onderbelicht feit dat uit wetenschappelijk onderzoek van onder meer de Maastricht University blijkt dat ritueel gebruik van ayahuasca depressies en stress kan verminderen.

Toch zien ze zichzelf stuk voor stuk niet als de juiste persoon om het beeld dat ayahuasca een gevaarlijk drankje is recht te zetten. Echt gek is dat niet. Het bezit en gebruik van ayahuasca is verboden in Nederland, hoewel de politie niet actief handhaaft. Ayahuasca bevat dimethyltryptamine. DMT staat op lijst 1 van de Opiumwet en wordt gezien als een harddrug.

Het is voor mij levensveranderend geweest. " deelnemer Ayahuasca Weekend

Na een telefoongesprek en vele berichten heen en weer besluit Stan (niet zijn echte naam) dat hij wel wat over zijn ayahuasca ervaringen wil vertellen. Maar wel anoniem dus. "Ik studeer nu, maar wil straks wel graag een baan. Als ze mijn naam googelen vind ik het niet nodig om geassocieerd te worden met ayahuasca gebruik. Bovendien weet niet iedereen in mijn omgeving dat ik dit doe."

Verbonden met het universum

Stan nam drie keer deel aan een Ayahuasca Weekend ergens in het noorden van het land. "Het is levensveranderend geweest. Er is voor mij een voor en na ayahuasca. Twintig minuten na het innemen, had ik het gevoel alsof ik doodging. Hier moet je jezelf aan overgeven en dat overgeven gebeurt soms letterlijk. Dat was even eng. Daarna kom je in een andere realiteit terecht die heel herkenbaar is. Je voelt je verbonden met heel het universum. Als je daar een keer bent geweest, begrijp je het leven beter."

Stan sluit zeker niet uit dat hij vaker ayahuasca zal drinken. "Het is voor mij een moment van bezinning en meditatie. Onder invloed van ayahuasca vindt er een soort 'ego-dood' plaats, waardoor je minder over alles oordeelt. Ik ben van mening dat het gezond is voor de mens om een keer een dergelijke ervaring te hebben, omdat je jezelf op een heel diep niveau leert kennen."

Roken en drinken zijn algemeen geaccepteerd, terwijl de gevaren minstens zo groot zijn, vinden voorstanders van psychedelische middelen (foto: CZW Bureau)

Het negatieve stigma dat rond ayahuasca hangt is volgens Stan niet terecht. "Alcohol en tabak zijn algemeen geaccepteerd, mensen raken er verslaafd aan, worden ziek of gaan zelfs dood. Daar schrikken we niet meer van. Elk weekend gebruiken mensen middelen als ayahuasca, daar hoor je nooit iets van, behalve als het misgaat. Al is de vraag wat de rol van ayahuasca daarin is geweest."

Goed screenen

Stan vindt wel dat ayahuasca gebruikt moet worden in een veilige omgeving. "Ik werd vooraf goed gescreend. Bijvoorbeeld over mijn medicijngebruik. Wie antidepressiva gebruikt, moet namelijk geen ayhuasca drinken. Ook wordt in een gesprek gevraagd naar je motieven en of je verwacht of er trauma's boven komen drijven. Dat kan namelijk best heftig zijn. Ook goede nazorg is belangrijk."

Dat ayahuasca is verboden, is volgens Stan een slechte zaak. "Ik vind dat de overheid niet het recht heeft om zich te bemoeien met hoe mensen inzicht willen krijgen in de zin van het leven. Het is wel zo dat er sprake moet zijn van goede regulatie en voorlichting."