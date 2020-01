Dertien varkentjes gedumpt bij Koewacht

(foto: Omroep Zeeland)

De bewoners vinden het onbegrijpelijk dat de zwijntjes zijn gedumpt. "Wie doet nou zoiets?", zegt een verontwaardigde omwonende. De politie, NVWA en het Waterschap Scheldestromen (de eigenaar van de grond) zijn gebeld, maar zouden allemaal hebben aangegeven niets voor de varkentjes te kunnen doen. Er werd nog een touw gespannen bij het weiland, maar de omwonenden zijn bang dat er toch één onder een auto komt.

Jonas Bouwens is van het Koninklijke Bos in het Belgische Stekene en heeft een opvanglocatie voor deze kleine zwijntjes. "Normaal krijg ik er 5 à 6 per jaar. Maar zo dertien bij elkaar heb ik nog nooit meegemaakt."

Bouwens had liever gehad dat de eigenaren van de gedumpte zwijntjes ze gewoon bij hem hadden gebracht. "Dat was geen enkel probleem geweest." Nu moesten ze met bijna acht man de hangbuikzwijntjes te pakken zien te krijgen, maar dat viel nog niet mee.

Na ruim een uur en met de invallende duisternis gaven ze op. "De dieren zijn zichtbaar bang en we hebben ook niet de juiste spullen mee," zegt Bouwens. "Maar we geven niet op! Morgen doen we weer een poging. En als het nodig is de dagen daarna ook nog, net zo lang tot ze allemaal gevangen zijn." Al vreest hij voor de nacht, want hij is bang dat er eentje ontsnapt en wordt aangereden door een auto.