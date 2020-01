Goedemorgen! Provincie luidt 2020 in en van wie zijn toch de 13 gedumpte hangbuikzwijntjes?

(foto: Omroep Zeeland)

Gedumpte zwijntjes

Dertien hangbuikzwijntjes zijn in Koewacht gedumpt. Gisteravond zagen omwonenden twee busjes wegrijden, waarna plots de groep zwijntjes aan de Boskreek stond. Er is zelfs een jonkie bij die nog bij z'n moeder zeugt. Omdat de zwijntjes naast een weg zijn gedumpt, wordt er geprobeerd de dieren te vangen. Volgens Jonas Bouwens van het Koninklijke Bos uit België is dat nog niet zo eenvoudig. "De dieren zijn zichtbaar bang." Vandaag wordt er een nieuwe poging gedaan om de hangbuikzwijntjes te pakken te krijgen.

Ayahuasca in Zeeland

Hoeveel spirituele centra zijn er in Zeeland waar hallucinerende middelen worden gebruikt? Die vraag kwam op na de dood van een 34-jarige man afgelopen september. Hij had deelgenomen aan een meerdaagse spirituele sessie in IJzendijke waarbij onder meer het geestverruimende ayahuasca werd gebruikt. Vandaag moet een 36-jarige Terneuzenaar die verdacht wordt van betrokkenheid bij het overlijden van de man voor de rechter verschijnen.

Nieuwjaarsreceptie voor alle Zeeuwen

En misschien ben jij de nieuwjaarsrecepties al weer beu? Of heb je gewoon zin in nog een feestje? Alle Zeeuwen zijn vanmiddag welkom in de Nieuwe Kerk in Middelburg voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie. Er zijn optredens van onder andere Joe Buck en Simon Leferink en daarnaast wordt er stil gestaan bij het thema: 75 jaar vrijheid: herdenken, vieren en doorgeven.

Weer

Er zijn de eerste uren vandaag enkele flinke buien, en ook verderop in de ochtend valt er nog een bui. Daarbij draait de wind naar het noordwesten en neemt toe tot vrij krachtig of krachtig. Vanmiddag is het overwegend droog en klaart het geleidelijk op, vanavond is het vrij helder. De wind neemt vanmiddag af, de maximumtemperatuur is 8 a 9 graden.