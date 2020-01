'Provincie Zeeland komt niet op voor eigen gemeenten'

ITEM Borsele Oproep Barricade

Borsele staat sinds kort onder financiële curatele omdat de gemeente haar begroting niet sluitend krijgt. Dat heeft te maken met de oplopende kosten voor de jeugdzorg. Die taak is van het Rijk overheveld naar gemeenten, maar de zak geld die daarbij hoort, blijkt in de praktijk niet voldoende.

Commissaris en gedeputeerden

Dijksterhuis ziet dat in andere provincies gedeputeerden en in een enkel geval zelfs de commissaris van de Koning naar Den Haag gaan, om daar met klem aandacht te vragen voor de situatie waar hun gemeenten inzietten. "Want Borsele is niet de enige die met dit probleem kampt. Het speelt door het hele land."

Burgemeester Gerben Dijksterhuis wil dat de provincie Zeeland het opneemt voor Zeeuwse gemeenten (foto: OZ)

Volgens Dijksterhuis had Borsele zijn begroting ook sluitend kunnen opleveren, waardoor de curatele niet nodig was geweest. "Er bestaan genoeg boekhoudkundige trucs, of we hadden een greep uit onze reserves kunnen doen." Maar volgens de burgemeester heeft zijn gemeente bewust gekozen voor de niet sluitende begroting, om een signaal af te geven. "Anders dringt de ernst van het probleem niet door." Borsele verwacht begin februari een plan te hebben om de tekorten op te lossen.

Signaal afgeven

Naast de gemeente Borsele, zou het nu tijd zijn voor de provincie om een signaal af te geven. "Een krachtig signaal om te laten zien dat de provincie achter haar gemeentes staat. Dat heb ik tot nu toe een beetje gemist, waar andere provincies dat wel doen voor hún gemeenten." Het argument dat Zeeland achter de schermen voor haar gemeenten lobbyt, gaat er bij de Borselse burgemeester niet in. "De omvang van het probleem is zo groot, dat het tijd is voor een signaal dat voor alle betrokkenen zichtbaar is. "