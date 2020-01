Gezanik en onzin: Eerste Zeeuwse premier zette Thorbecke op zijn nummer

Isaäc Fransen van de Putte. Ik had nog nooit van de beste man gehoord. Terwijl ik toch geïnteresseerd ben in Zeeland en in geschiedenis. Tijd voor een geschiedenisles ter plekke.

Door Marike Kerklaan

Met wie kan dat beter dan met Paul Consten? De historicus uit Heerlen heeft tien jaar van zijn leven gespendeerd aan promotieonderzoek naar Van de Putte (1822-1902). Ik spreek met hem af op de Beestenmarkt in Goes. Daar had de vader van Van de Putte een brouwerij, het Witte Klaverblad. Het pand staat er nog steeds.

Lol met zijn broer in de brouwerij

"Isaäc kwam hier als kind graag, spelen met zijn broer Jan in het gistkot. Dat vond niet iedereen even fijn, ze liepen soms nogal in de weg," lacht Consten. Isaäc was een moederskindje. "Hij was dol op zijn moeder, maar zijn vader was streng, die ging hij uit de weg."

Van de Putte kwam uit een rijke familie. Dat betekende dat hij al jong weg moest uit Goes, de opleiding tot officier volgen in Medemblik. Hij ging varen, kreeg later plantages op Java, ging zelf goed verdienen. Kwam na twintig jaar terug naar huis, naar Goes.

De eerste Zeeuwse premier van Nederland moest al vroeg Goes uit om te gaan studeren in Medemblik (foto: Omroep Zeeland)

We lopen voor dat hoofdstuk door naar de Markt. Hier ergens heeft Van de Putte gewoond toen hij terugkwam van Java. Het huis bestaat niet meer. Het handeldrijven ging goed, maar van de Putte wilde meer. Hij ging de politiek in en werd daar een verschijning op het Binnenhof.

'Gezanik van Thorbecke'

Constens ogen lichten op: "Hij droeg zijn jas open, banjerde door de kamer. Pakte de grote staatsman Thorbecke aan. Sprak termen als 'gezanik' en 'onzin'. Ongekend voor die tijd. Iedereen volgde Thorbecke, maakte lange, doordachte zinnen. Niet Van de Putte. Hij sprak als een handelaar, een zeeman. Doorpakken."

Van de Putte kreeg veel voor elkaar. Door zijn inzet werden lijfstraffen op Java afgeschaft, werd het cultuurstelsel (een belastingstelsel in de koloniën) afgeschaft en moest Thorbecke na een politiek geschil opstappen. Hij werd minister en zelfs enige tijd premier.

Het schiet door mijn hoofd dat op de plek waar nu de stroopwafelkraan staat, de man gelopen heeft die ervoor zorgde dat lijfstraffen op Java verleden tijd werden, althans op papier dan.

Verhitte discussies

Consten neemt me mee naar de Wijngaardstraat in Goes. Hier woonde broer Jan. Het statige huis met hoge kozijnen staat er nog steeds. Hier kwam Isaac voor soms verhitte discussies met zijn broer over zijn handel. "Over aandelen, zaken, zijn broer regelde dat deel."

Naast het huis van broer zit nu een shoarmatent, er tegenover de achterdeur van een casino. Ook hier liep Isaäc, in gedachte nog even bij die 'vervelende' Thorbecke of in herinnering op zijn plantage op Java?

Eerste Zeeuwse premier van Nederland

Consten heeft tien jaar van zijn leven gegeven aan het optekenen van het leven van de eerste Zeeuwse premier van Nederland. Het resultaat 'I.D. Fransen van de Putte, Het leven van een selfmade politicus' heeft hij recent overhandigd aan de tweede Zeeuwse premier, Jan Peter Balkenende. Op mijn vraag of de voormalige minister-president uit Biezelinge ook op zijn lijstje staat om een biografie over te schrijven, lacht Consten veelbetekenend. Balkenende beweerde eerder overigens dat Van de Putte geen premier is geweest, maar 'slechts' de ministerraad voorzat.

Ik neem op de Beestenmarkt afscheid van Consten, een enthousiaste historicus die toegankelijk en aanstekelijk vertelt over Van de Putte. Consten stapt op de motor en ik draai me nog even om, kijk naar de brouwerij van vader Van de Putte.

Bijzonder dat geschiedenis soms zo dichtbij en tastbaar is.