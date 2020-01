Meer dan vijftig statushouders aan een baan geholpen: 'Werken is heel belangrijk voor ons'

Emmanuel vluchtte in 2015 vanuit Pakistan naar Nederland. Ruim een jaar later kwam zijn gezin over en dat gezin wil hij zelf onderhouden. "Zelf je geld verdienen is belangrijk. Ik vind het fijn om onder de mensen te zijn en andere mensen te kunnen helpen met bewegen."

Begonnen als werkervaringsplaats

De afgelopen jaren werkte Emmanuel als vrijwilliger tot hij vorige zomer aan de slag kon op een onbetaalde werkervaringsplaats bij zorggroep Ter Weel. In september kreeg hij een baan aangeboden als medewerker Bewegen en Wonen. Emmanuel werkte vroeger als assistent fysiotherapeut bij het Rode Kruis. Nu verzorgt hij de wekelijkse gymles voor ouderen, gaat mee zwemmen en doet oefeningen met bewoners.



Bij de zorggroep waren ze eerst wat huiverig. "Hij sprak nog slecht Nederlands en dat is moeilijk communiceren met de ouderen. Maar Emmanuel heeft zichzelf bewezen. Het is een hele aardige man die weet hoe hij ouderen moet laten bewegen", zegt collega Ankie Verstellen. Daarom is er speciaal voor hem een functie gecreëerd, omdat de zorggroep hem niet kwijt wilde.

Hoe worden statushouders aan een baan geholpen? Gemeenschappelijke regeling (GR) de Bevelanden, het samenwerkingsverband van de vijf Bevelandse gemeenten, heeft in 2019 één miljoen euro subsidie van de provincie Zeeland gekregen. De provincie en de Arbeidsmarktregio Zeeland hebben samen het Aanvalsplan Arbeidsmarktregio Zeeland opgesteld. Samen proberen ze het tekort aan arbeidskrachten terug te dringen. De Zeeuwse gemeenten en uitkeringsinstantie UWV zijn verantwoordelijk voor deze klus. In de Bevelanden hebben ze vorig jaar extra ingezet op de doelgroep statushouders. Ook dit jaar gaan ze ermee door, of ze daarvoor weer subsidie krijgen is nog niet bekend.

Kim Hovius is één van de mensen die zich het afgelopen jaar gefocust heeft op het zoeken naar werk voor statushouders bij GR de Bevelanden. De zoektocht was intensief en soms best lastig, maar het resultaat is boven verwachting. "We hadden vijftig mensen als doel en dat hebben we ruim gehaald, dus dat is heel mooi", zegt ze.

Vervolg in 2020

Dit jaar gaat ze zich verder met haar twee collega's focussen op deze mensen. Een belangrijk punt is duurzame plaatsing. "We hebben nu een aantal mensen die na een contract van bijvoorbeeld een half jaar toch weer thuiszitten. Dat is jammer maar soms niet te vermijden. Soms komt dat door de statushouder zelf, maar in veel gevallen heeft het ermee te maken dat het gaat om seizoenswerk en de werkzaamheden ophouden", zegt ze.