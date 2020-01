De enige zorgen bij GOES gaan momenteel over de trainer

Daan Eikenhout (foto: René van der Vliet)

"Ik heb nog geen bericht gehad dat het niet mag. Dus ik zit morgen op de bank", zegt Eikenhout.

De dispensatie van de trainer, die niet in het bezit is van het vereiste diploma, liep tot 23 december. Het is GOES niet gelukt om een andere trainer, die wel over het UEFA A-diploma beschikt, vast te leggen voor de tweede competitiehelft.

"Passende oplossing"

De club zegt, bij monde van Hugo Barends (lid technische commissie) in overleg te zijn met de KNVB over de kwestie. De voetbalbond laat in een reactie weten dat de KNVB, GOES én de VVON (Vakbond Voetbal Oefenmeester Nederland) naar een passende oplossing zoeken.

"Wat die oplossing is, hangt af van de gesprekken", zo laat een woordvoerder namens de bond weten. "Eind volgende week verwachten we meer duidelijkheid. Tot die tijd zal de situatie op de bank van Goes onveranderd blijven", aldus de bond.

Daniel Wissel schiet de 2-3 binnen voor GOES tegen Harkemase Boys (foto: Orange Pictures)

Volgens Barends heeft de club met meerdere trainers gesproken, maar is het niet gelukt om een geschikte trainer te vinden.

Daan Eikenhout laat in een reactie weten. "Ik maak me totaal niet druk om de situatie. Ik wist dat het een tijdelijke klus zou zijn toen ik eraan begon."

Eikenhout werd interim-trainer bij GOES in november en sindsdien heeft de club de stijgende lijn te pakken. Onder zijn leiding werden drie van de vier duels gewonnen. GOES staat nu op de dertiende plaats.

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 15-42 2. DVS'33 15-32 13. GOES 14-16

"Gekke dingen"

Morgen gaat GOES op bezoek bij Sparta Nijkerk. "Dat zal een taaie wedstrijd worden. Ze staan niet voor niets bovenaan. Maar ja, na de winterstop kunnen er altijd gekke dingen gebeuren. Laten we hopen dat het voor GOES goed is en voor Sparta Nijkerk minder."

Eikenhout kan morgen geen beroep doen op de geblesseerden Lorenzo Hoekman (keeper, schouder) en Sjoerd Verhulst (knie). Ruben Besuyen ontbreekt vanwege studieverplichtingen.