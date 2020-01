Live: Verdachte dodelijke healingsessie IJzendijke voor het eerst voor de rechter

Verslaggever Mercy Kamermans is in de rechtbank en doet verslag op Twitter.

De man die om het leven kwam in september was een 34-jarige man uit Oudewater. Hij deed mee aan een Warrior Retreat bij Iboga Farm in IJzendijke. Bij deze spirituele sessie worden in twee dagen en nachten zeven ceremonies gehouden met verschillende verdovende en hallucinogene middelen.

Naast de hoofdverdachte die vastzit, zijn er nog twee verdachten die de zaak thuis mogen afwachten. Een van hen is de 35-jarige compagnon van de hoofdverdachte, uit Terneuzen. De andere verdachte is een 37-jarige man uit Groot-Brittannië, hij was als bezoeker aanwezig de tweedaagse sessie.

De mannen worden naast doodslag ook verdacht van het bezitten en verstrekken van harddrugs. Het hallucinerende middel ayahuasca dat onder meer werd gebruikt bij de ceremonies, wordt namelijk als harddrug gezien.

In de nacht van 24 op 25 september komt rond drie uur een auto aanrijden bij het ziekenhuis in Oostburg. De 34-jarige man uit Oudewater wordt binnengebracht en is er slecht aan toe. Na reanimatie wordt het slachtoffer met een traumahelikopter naar Gent gebracht. Daar overlijdt hij.

Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer overleed door het gebruik van geestverruimende middelen, door geweld of een combinatie van beiden. Uit sectie op het lichaam is gebleken dat de man tegen de grond gedrukt is en zijn nek is afgeklemd. Ook is er geweld uitgeoefend op de neus en mond van de man.

Alleen de hoofdverdachte moet vandaag voor de rechter verschijnen. Het gaat om een pro forma zitting, een voorbereidende zitting, waarbij onder meer bepaald wordt of de man langer in de cel moet blijven.

De inhoudelijke behandeling van de zaak waarbij alle drie de verdachten voor de rechter moeten komen volgt later dit jaar.

Lees ook: