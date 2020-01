Slachtoffer spirituele ceremonie werd eerst geweigerd wegens cocaïnegebruik

Iboga Farm in IJzendijke (foto: Omroep Zeeland)

Het slachtoffer zou in eerste instantie ook weggestuurd zijn, omdat hij drugs had gebruikt. Van Iboga Farm moest hij 24 uur clean zijn om deel te nemen aan het programma. Het is niet uit te sluiten dat het slachtoffer toch nog coke had gebruikt toen hij een dag later terugkwam. Na de dood werd ook cocaïne in zijn lichaam gevonden.

'Risico's uitgesloten'

De hoofdverdachte, een 37-jarige Terneuzenaar en mede-eigenaar van de Iboga Farm in IJzendijke, verscheen vandaag als eerste verdachte voor de rechtbank. Hij zegt er alles aan te hebben gedaan het slachtoffer te helpen. "Het is misschien naïef, maar ik wilde het goede doen, mensen helpen. Ik dacht dat ik grote risico's had uitgesloten door de manier waarop wij werken."

Naast de hoofdverdachte is er nog een andere verdachte in de zaak: de 35-jarige compagnon van de hoofdverdachte. De mannen worden naast doodslag ook verdacht van het bezitten en verstrekken van harddrugs. Een 37-jarige man uit Groot-Brittannië was als bezoeker aanwezig bij de tweedaagse sessie. Hij was verdachte, maar wordt nu gezien als cruciale getuige.

Verdachte niet langer vast

De advocaat van de verdachte vond dat de verdachte zijn proces in vrijheid moet kunnen kunnen afwachten, omdat er geen kans is dat zoiets nog eens gebeurt en dat de zaak misschien pas in de zomer inhoudelijk wordt behandeld. Daar ging de rechtbank in mee: de verdachte mag onder voorwaarden naar huis.

De officier van justitie vertelde tijdens de zitting dat onderzoeken in de zaak nog lopen.

De zaak wordt op 7 april vervolgd.

Lees ook: