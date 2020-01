Reddingsactie Koewachtse hangbuikzwijntjes geslaagd

Samen met zeven anderen probeerde Jonas Bauwens van kinderboerderij het Koninklijke Bos in Stekene gisteren de zwijntjes te vangen, maar dat was tevergeefs. Ze konden niet alle zwijntjes te pakken krijgen en het werd donker. Daarom ging de zoektocht vandaag verder.

Bauwens had zijn hele gezin opgetrommeld. Zelfs zijn vrouw met haar baby van vijf maanden in een draagzak op haar buik, hielp mee. Om deze keer de reddingsactie wel succesvol te maken, had Bauwens een complete tactiek bedacht. "We hebben los hekwerk dat we kunnen verplaatsen. Dat zetten we rond de zwijntjes. We verplaatsen het hekwerk waardoor het veld met de zwijntjes steeds kleiner wordt en zo forceren we de diertjes de trailer in te gaan", vertelt Bauwens.

Werknemers van Het Koninklijke Bos proberen de zwijntjes de trailer in te lokken. (foto: omroep zeeland)

Toch waren er twee pogingen nodig om alle dertien zwijntjes de trailer in te krijgen. "De zwijntjes raakten gestresst de eerste keer. We moeten het daarom erg rustig doen, want wanneer ze stress hebben, rennen ze weg", vertelt Bouwens. En dat was te zien: toen de zwijntjes te veel en te snel in het nauw gedreven werden, braken ze uit en renden al gillend en knorrend het weiland op.

Bauwens vindt het heel erg wat er met de zwijntjes gebeurd is. "Mensen die dieren dumpen, horen geen dieren te hebben. Maar ik heb goede hoop. We gaan ze goed verzorgen op mijn kinderboerderij en via sociale media willen we proberen een nieuw thuis voor ze te vinden."

Spekkie

De dochter van Bauwens staat na de grote inspanning van de reddingsactie even uit te puffen. "Maar het was het waard hoor", zegt ze lachend. "Al die lieve zwijntjes. Nu moeten we nog namen bedenken! Die grote dikke roze heeft er al één: Spekkie!"

Lees ook: