Marie was verzetsstrijder, is bijna 100 en krijgt Zeeuws compliment

(foto: Omroep Zeeland)

Marie Verbraeken-Blommaart zat in de Tweede Wereldoorlog in het verzet als koeriester. Op de fiets van Lamswaarde ging ze naar Goes om voedselbonnen en boodschappen te regelen voor ondergedoken mensen. Tot ze werd opgepakt op 16 september 1943. Ze overleefde Kamp Haaren en Kamp Vucht. Nu 77 jaar later krijgt ze het Zeeuws Compliment omdat ze gastlessen geeft over de oorlog en de kinderen leert hoe belangrijk vrijheid is.

Andere complimenten

Verder kreeg Rosanne Kranenburg voor haar rol in de wervingscampagne voor zorgpersoneel een compliment en ook twee organisaties. Het Mobiliteitsplatform Schouwen-Duiveland op weg voor het leerlingenvervoer vanuit Zonnemaire. waar door vrijwilligers de stichting Schoolbus Zonnemaire is opgetuigd. En als laatste kreeg Stichting Samenwerking Ambon Vlissingen een oorkonde voor het werk dat vrijwilligers bieden op het gebied van medische zorg, educatie en hygiëne op het Indonesische eiland Ambon.

In de Nieuwe Kerk zaten rond de 580 aanwezigen die na de complimenten de van origine Zeeuwse zanger Joe Buck konden zien optreden. En er was natuurlijk de nieuwjaarsspeech van commissaris van de Koning Han Polman. De toespraak van commissaris van de Koning Han Polman stond in het teken van 75 jaar bevrijding, weerbaarheid en vertrouwen. Volgens Polman zijn die niet los te zien van elkaar. "Het bestuur verdient het vertrouwen, want anders zijn we voor niets bevrijd 75 jaar geleden en weerbaarheid is nodig om goede dingen voor onze inwoners te doen."

Maar bij weerbaarheid hoort volgens Polman ook de strijd tegen cliëntelisme en criminaliteit. "We zijn een makkelijk te bereiken en open provincie en die zaken liggen op de loer." En weerbaarheid betrok hij ook in de discussie over klimaatverandering. "We moeten daar op voorbereid zijn, maar daar zijn we al mee bezig; om natuur, veiligheid en economie met elkaar te combineren."

En daarna was het tijd voor de borrel met gezonde snack. Maar niet zonder eerst het Zeeuwse Volkslied aan te heffen. Want dat is traditie tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Provincie.