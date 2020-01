Vernieler mountainbikeroute krijgt spijt en helpt mee met herstel

Een dader is op heterdaad betrapt, door Martin Boer van stichting Wielersport Wolphaartsdijk. "Ik zag een oudere man takken op het parcours gooien", vertelt Boer. "Op dat moment was ik heel boos en vroeg aan hem waarom hij dat deed. Hij zei dat hij het parcours zonde vond van de natuur", zegt Boer verontwaardigd. "Als je over zo'n tak rijdt kun je verongelukken, zei ik. Hij bood toen zijn excuses aan en verleende zijn medewerking bij het herstellen van het parcours".

Levensgevaarlijk

Het zijn dan wel geen metalen draadjes zoals bij het Nollebos in Vlissingen, maar de boomstammen op het pad zijn volgens Boer levensgevaarlijk. "Als een mountainbiker te hard komt aanrijden en door de tak of boomstronk over de kop vliegt, dan kan hij met ernstig letsel in het ziekenhuis belanden", zegt hij.

Mountainbiker Didi de Vries traint regelmatig in het bos en vindt het jammer dat dit gebeurt. "Ik rijd internationale wedstrijden en als ik iets breek vanwege een tak op de weg dan ben ik zeker zes weken uitgeschakeld. Dat betekent dat ik een heel seizoen niet mee kan doen", aldus de Vries.

Martin Boer verwijdert een tak van het mountainbikeparcours in Wolphaartsdijk die tussen twee bomen was gehangen (foto: Omroep Zeeland)

Extra maatregelen neemt Boer niet. Wel zal hij mensen die hij in het bos tegenkomt informeren over hun plannen. "We willen ze ervan bewust maken dat het bos door meerdere mensen gebruikt kan worden. We moeten elkaar niet in de weg lopen of ruzie maken, maar we moeten er met elkaar iets van maken."

De aanhouder wint

Er is tot nu toe al zo'n vierduizend euro in het parcours gestoken, maar Boer geeft niet op. "De aanhouder wint." Het is de bedoeling dat het parcours in de zomer gebruikt kan worden.

