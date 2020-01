Deltacross opnieuw een prooi voor Tim Pleijte

Pleijte in de achtervolging op Harmes, Stitan loopt derde (foto: Arjan Schotanus/fotorunner.nl)

Heren

Pleijte was in Schouwen-Duiveland een maatje te groot voor de concurrentie. Na een afstand van 11,5 kilometer liep hij naar een tijd van 38.35'. Yunis Stitan uit Dreischor moest bij de finish een halve minuut toegeven. De derde plek was weggelegd voor Bart van Trigt uit Amsterdam. Het was voor Pleijte zijn eerste overwinning in de Zeeuwse crosscompetitie van dit seizoen.

Uitslag Deltacross

11,5 kilometer mannen Woonplaats Tijd 1. Tim Pleijte Vlissingen 38.35' 2. Yunis Stitan Dreischor 39.04' 3. Bart van Trigt Amsterdam 39.27'

Dames

Ook Monica Sanderse wist haar titel met succes te verdedigen. De Vlissingse liep naar een winnende tijd van 45.39'. Laurey van den Berge uit Sommelsdijk volgde op gepaste afstand van Sanderse. De derde plaats ging naar Ada Geuze uit Middelburg. Zij kwam op bijna vijf minuten van Sanderse als derde over de meet. Sanderse heeft daarmee haar dominantie in de Zeeuwse crosscompetitie nog maar eens onderstreept. Eerder dit seizoen was ze al de sterkste in de Moerschanscross, de Elderschanscross en de Den Inkelcross.

