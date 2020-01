GOES weert zich goed maar verliest bij koploper

GOES eindigde 2019 in prima vorm. De laatste drie wedstrijden werden gewonnen, waardoor GOES op de ranglijst afstand heeft genomen van de onderste plaatsen. Interim-trainer Daan Eikenhout, die wegens licentieproblemen mogelijk zijn laatste wedstrijd heeft geleid, ging vooraf uit van een "taaie wedstrijd".



In het eerste half uur wisselden de kansen zich af. Schalkwijk kwam meerdere keren voor keeper Coutinho, maar de ervaren sluitpost hield Sparta Nijkerk op de been. Aan de overzijde kregen Plet, Van der Wal en De Laat kansen om de scoren te openen, maar ook Meulmeester hield zijn doel schoon. Naarmate de eerste helft vorderde werd Sparta Nijkerk sterker en moest GOES zich meer toeleggen op het tegenhouden van de thuisploeg.



Vlak na rust was het dan toch raak voor de koploper; Gilbrano Plet trok naar binnen en schoot de bal diagonaal langs Meulmeester. De Goesenaren bleven kansen creëren, maar vonden Coutinho keer op keer op hun pad. Een dik kwartier later kwam Sparta Nijkerk op 2-0, Bryan Burgerhout was het eindstation van een fraaie aanval en besliste de wedstrijd. Eikenhout probeerde met een dubbele wissel nog een slotoffensief te forceren, maar zijn ploeg passeerde Coutinho niet. Op de counter liepen de bezoekers zelfs nog tegen de 3-0 op; Plet omspeelde de GOES-keeper en tekende voor zijn tweede van de middag.



GOES blijft door de nederlaag op de dertiende plaats.

Scoreverloop

1-0 Gilbrano Plet (52)

2-0 Bryan Burgerhout (69)

3-0 Gilbrano Plet (88)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Jarreau Manuhuwa (Nazario de Fretes/77), Sherief Tawfik, Jop Dekker, Tim de Winter (Sylvio Hage/77), Ruben Hollemans, Remon de Vlieger (Hiep Nguyen/63), Mart de Kroo, Steve Schalkwijk, Daniël Wissel