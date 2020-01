Zeeuwse skaters blijven volhouden: 'Wij willen een skatebaan in het tropisch bos!'

Vanmiddag kwam er een groep van zo'n 30 jonge skaters samen bij het Omnium. "Het is gewoon hard nodig dat er een indoor skatebaan komt", vertelt de voormalig professioneel BMX-er Mark Vos. " Het is een beetje alsof je graag tennist en dat er geen tennisbaan is. Deze jonge gasten kunnen geen kant op. Ze moeten hun ouders smeken om met ze naar Rotterdam te rijden om te kunnen skaten. "

Vandaag was er voor skaters geen vuiltje aan de lucht. Het was droog en de temperatuur was aangenaam. Maar als het nat is en er veel bladeren liggen, is buiten skaten volgens Vos onmogelijk en kun je ernstige blessures oplopen door valpartijen.

Tegenvallend bezoekersaantal

Ondernemer en skateliefhebber Maarten Landegent zet zich al ruim drie jaar in om een indoor skatebaan van de grond te krijgen. Eerst zou het de opslagloods aan de Houtkade in Goes worden, maar dat plan sneuvelde omdat er niet aan de geluidsnormen werd voldaan. Nu zijn de pijlen gericht op het tropisch bos in het Omnium, waar de gemeente mee in haar maag zit vanwege het tegenvallende bezoekersaantal.

Zeeuwse skaters hebben zich verzameld bij het Omnium in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Eén miljoen euro

"Het tropisch bos is voor ons de perfecte locatie. We willen op de begane grond een skatepark realiseren. Daarnaast hopen we op een mogelijkheid om er een extra etage in te maken waar een trampolinepark en een klimmuur kunnen komen." Landegent heeft al een partij gevonden voor het trampolinepark en die heeft volgens Landegent al een miljoen euro toegezegd. Ook zijn er andere bedrijven uit diverse branches die willen meebetalen, volgens Landegent.

De plannen voor een skatebaan op de plek van het tropisch bos zijn niet nieuw. Eerder lieten zowel de gemeente als het Omnium weten niets in het plan te zien. Maar Landegent laat zich niet uit het veld slaan en houdt vol: "Ik wil echt dat de gemeente en het Omnium dit plan in overweging nemen. Voor ons is dit echt de beste plek."

