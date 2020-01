Politici en inwoners Middelburg moeten beter naar elkaar luisteren!

Bitterballen tijdens de nieuwjaarsreceptie 2020 van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

In zijn toespraak haalde Bergmann meerdere keren het woord verbinding aan. Dat deed hij naar eigen zeggen niet voor niets. "Ik zie dat raadsleden onderling niet altijd joviaal met elkaar in debat gaan. Dat zet een sfeer weg. Raadsleden zijn voor mij wel de voorbeelden voor de samenleving. Inwoners en organisaties mogen verwachten dat wij ons op een bepaalde manier opstellen zodat zij dat ook kunnen doen!"

V.l.n.r. Stadsdichter Raymond van de Ven en burgemeester Harald Bergmann (foto: Omroep Zeeland)

Wat burgemeester Bergmann betreft is het simpel. Minder conflicten en meer overeenkomsten. "Ga het nou eens met elkaar hebben over wat je verbindt en zoek niet de verschillen op. Probeer met elkaar om de tafel te zitten. En als je in debat wilt gaan, of het nou raadsleden, wethouders of inwoners zijn, probeer dan eens te luisteren naar wat een ander zegt en probeer niet alleen te reageren met dat wat je graag wilt zeggen!"

De nieuwjaarsreceptie 2020 van Middelburg werd gehouden in de Burgerzaal (foto: Omroep Zeeland)

Maar er was ook nog die andere boodschap die Bergmann iedereen mee wilde geven. In 2019 overleed onverwachts wethouder Cees Lodder. Dat heeft volgens de burgemeester diepe impact gehad op zowel familie en vrienden van de wethouder als zijn politieke collega's.

Daarom benadrukte Bergmann dat voor het nieuwe jaar niet alles moet draaien om werk. "Het leven is maar kort en het leven is meer dan een agenda. Het is fantastisch om het met werk te vullen maar je moet niet vergeten om het ook te vullen met privé dingen; gezin, familie en vrienden!"