TOP Arnemuiden begint 2020 goed en verslaat Fiks

TOP Arnemuiden is goed uit de winterstop gekomen (foto: Omroep Zeeland)

TOP en Fiks speelden in de laatste wedstrijd voor de winterstop ook al tegen elkaar. Toen won de ploeg uit Arnemuiden nipt met 26-27. Ook vandaag waren beide teams redelijk aan elkaar gewaagd. Toch was het TOP dat als eerste het initiatief in de partij nam, want na tien minuten stonden ze met 7-3 voor. Die buffer van vier punten voorsprong hield TOP gedurende de eerste helft goed vast. Fiks zette nog een eindsprint in aan het einde van de eerste helft en kwam tot een punt verschil. TOP had nog een sterke fase in de slotminuten in huis en ging met een 15-12 voorsprong de rust in.

Na de rust hield de ploeg uit Arnemuiden die voorsprong vast. Het werd nog even spannend toen de bezoekers terugkwamen tot 19-18, maar daarna zette TOP een tandje bij en liep het uit naar 25-19. De eindstand werd uiteindelijk 27-21.