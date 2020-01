Over een paar jaar staat hier een voedselbos 'met een weelde aan groenten en fruit'

Jos Willemsen is vanaf het begin betrokken bij het voedselbos dat de naam De Lange Laere draagt. Hij heeft samen met de eigenaar van de grond, Wobby Langeraar, de indeling van het bos in wording gemaakt. Nu, twee jaar na de eerste stappen, zijn er her en der op het stuk grond heuveltjes te zien met daarop al een paar bomen.

"De grap van een voedselbos is, dat je op verschillende lagen groenten en fruit kunt kweken", legt Jos uit. Onder de bomen worden struiken geplant en in de grond worden knollen en wortelen gezaaid die later ook weer geoogst kunnen worden. Vanaf het begin is er wel al het een en ander geoogst. "Maar bij een voedselbos start het altijd langzaam en naarmate de jaren vorderen, wordt het steeds meer. Een enorme weelde straks met groenten en fruit", vertelt Jos.

Meer bossen

Willemsen schat in dat er nu zo'n zes Zeeuwse voedselbossen zijn en wat hem betreft worden het er nog veel meer. "Dit is nog maar een klein begin. We zijn toe aan andere voedselsystemen, waar we minder gaan verbruiken en meer gaan gebruiken en zodoende voedselrijkere systemen maken."

Daarmee doelt hij erop dat een voedselbos zichzelf kan onderhouden. Zo blijft gemaaid gras bijvoorbeeld liggen en dient als voeding voor de bodem. En voor wie het principe van een voedselbos wel aan staat, maar geen grote lap grond in bezit heeft, geen nood. Een paar vierkante meter in de achtertuin is volgens Jos al genoeg om je eigen voedselbos te starten.