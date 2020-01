Vlissingse vredesvlam wil maar niet blijven branden

Het grootste probleem is volgens Schaap dat de afvoer van de warmte niet goed is. "De warmte van de vlam kan nergens heen, waardoor er vocht aan de binnenkant van het glas ontstaat. Daardoor gaat de vlam uit", vertelt Schaap. Het vocht is zelfs in de brander gelopen waardoor die kapot ging. Daarom brandt de vlam nu op lampenolie. "Dit is een tijdelijke oplossing, omdat we die olie om de twee weken moeten bijvullen en dat is wel erg vaak."

Ontluchtingsgaten

Aan de bovenkant van het monument zitten aan twee zijdes vijf ontluchtingsgaten, maar de stichting is het er over eens dat er meer bij moeten komen. "Vooral in de bovenkant moeten meer gaten komen. De ontwerper wil daar zelf bij betrokken zijn en denkt na over een aanpassing aan het ontwerp. Op die manier voorkomen we dat we zomaar gaten gaan boren en het monument vernielen", zegt Schaap.

De Wereldvredesvlam in Vlissingen was begin dit jaar nog steeds niet aan (foto: Omroep Zeeland)

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de vlam ook weer gewoon op gasflessen gaat branden. "Een oplossing vinden voor alle problemen blijkt moeilijker dan we hadden gedacht, maar we blijven optimistisch", zegt Schaap. Totdat er een goede oplossing is blijft hij de vlam zelf aansteken als die uit is. "De buren houden het in de gaten en zodra ze merken dat de vlam is gedoofd sturen ze mij een berichtje. Dan ga ik erheen en steek ik hem persoonlijk aan. Want als de vlam niet brandt is dat gewoon waardeloos!", aldus Schaap.

Lees ook: