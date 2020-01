Lindy van Anrooij achtste op Nederlands Kampioenschap

Lindy van Anrooij reed in Rucphen naar een achtste plaats. (foto: NazgulMTB)

In de titelstrijd bij de elite-vrouwen lag het tempo vanuit de start erg hoog waarbij al snel een kopgroep van vijf veldrijdsters werd gevormd met daarin onder andere Marianne Vos en Lucinda Brand.



Lindy van Anrooij moest dat groepje laten gaan en streed voor een plaats in de top tien. Met succes want de veldrijdster uit Kapelle kwam als achtste over de finishstreep in Rucphen achter winnares Ceylin del Carmen Alvarado/

Tim van Dijke bij zijn debuut op het WK veldrijden (foto: Cassandra Donne)

Broers Van Dijke buiten het podium

Bij de beloftenwedstrijd van de mannen zijn de Zeeuwse wielerbroers Tim en Mick van Dijke zijn er niet in geslaagd een podiumplaats te bemachtigen. In Rucphen reden de veldrijders uit Colijnsplaat naar een zesde en zevende plaats achter winnaar Ryan Kamps.

Tim van Dijke begon sterk aan het Nederlands Kampioenschap en lag in de eerste ronde op kop waar hij zelfs met de eliterenners reed. Hierna viel hij echter terug door een valpartij met materiaalpech als gevolg waarna hij samen met zijn broer Mick in de achtervolging moest op de koplopers. Uiteindelijk eindigde hij een plaatsje voor zijn broer die als zevende over de streep kwam.



Joppe de Vries uit Wilhelminadorp eindigde op de zeventiende plaats.

Van Anrooij kampioen

Eerder vandaag reed Shirin van Anrooij uit Kapelle bij de junioren Shirin van Anrooij voor de eerste keer naar de overwinning op het Nederlands kampioenschap veldrijden. De veldrijdster kwam solo aan bij de finish tijdens het NK in Rucphen. Ze troefde de huidig Nederlands kampioene Puck Pieterse af. Zij werd tweede. De derde plaats was voor Fem van Empel.

