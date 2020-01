Het Gastenhuis Goes officieel geopend: 'We kijken er naar uit dat de bewoners straks bij ons aan tafel zitten'

Het Gastenhuis in Goes, het voormalige Huize den Berg aan de 's-Heer Hendrikskinderenstraat, is het elfde in Nederland. Kenmerkend is dat al deze huizen worden geleid door een zorgechtpaar. In Goes zijn dat Johan en Melanie Swart. Zij wonen samen met hun gezin pal naast hun cliënten.

Gelukkig voor Anje Slager uit Goes is er nog geen reden om een kamer in huis uit te kiezen. "Maar we zeiden wel al tegen elkaar dat ze best een voorinschrijving kunnen doen. Het is geweldig als je hier op oudere leeftijd kunt verblijven. Ook voor de kinderen die hun ouders hier naartoe moeten brengen, maakt een huis als dit het een stuk dragelijker."

De familie Swart, dochter Frederique staat niet op de foto. (foto: Omroep Zeeland)

Johan en Melanie hebben allebei ervaring in de zorg. Melanie werkt al met dementerenden. Zij zijn naast een vertrouwd aanspreekpunt voor familie ook de bewakers van de kleinschalige en betrokken zorg voor de bewoners. Johan Swart: "Dit past bij ons. Wij denken dat de zorg anders kan, maar als je dat vindt dan moet je het ook zelf gaan doen."

Gesloten afdeling

Karin van As uit Goes heeft bewust gekozen voor Het Gastenhuis voor haar vader. Van As: "Hij woont straks midden in de binnenstad en omdat hij het hier goed kent kan hij nog gewoon naar buiten. Op de plek waar hij nu zit wonen veel meer mensen en is de werkdruk een stuk groter. Daar zal hij uiteindelijk naar een gesloten afdeling moeten."

Tijdens het druk bezochte open huis lopen zowel Johan als Melanie te stralen. De complimenten vliegen ze om de oren en er worden vele handen geschut. "We hebben hier twee jaar naartoe geleefd. Het is een mooi moment om iedereen het resultaat te mogen laten zien." Maar het echte hoogtepunt? Dat komt voor het gezin pas eind januari als de eerste bewoners zullen intrekken. "Dat ze voor het eerst bij ons aan tafel zitten, dat we samen eten, daar kijken we echt naar uit."

