Sterrenregen of donkere wolken voor Zeeuwse restaurants?

Syrco Bakker van restaurant Pure C ontvangt twee sterren tijdens de presentatie van de Michelin Gids 2019 in het DeLaMar Theater (foto: ANP)

Zeeland heeft acht restaurants met één of meer Michelinsterren. Inter Scaldes in Kruiningen staat aan de absolute culinaire top met drie sterren. Pure C in Cadzand-Bad kreeg er vorig jaar een ster bij en heeft er twee, net als De Kromme Watergang in Slijkplaat. Er zijn vijf Zeeuwse restaurants met één ster.

Ster verliezen

La Trinité in Sluis raakt de ster waarschijnlijk kwijt, op eigen initiatief. Het wil zijn publiek verbreden en het restaurant heeft aangekondigd een laagdrempeliger concept te gaan voeren. Daarnaast hebben Air Republic in Cadzand, Spetters in Breskens,'t Vlasbloemeken in Koewacht, en restaurant Katseveer in Wilhelminadorp allemaal ook één ster.

Dit zijn de Michelinsterren van 2019. Klik op de sterren voor de namen.

Michelin is een moeilijk te doorgronden instituut. Horecazaken die volgens kenners al jaren een bekroning verdienen krijgen er geen en ook zijn ieder jaar weer verrassende restaurants die een ster krijgen. Meliefste in Wolphaartsdijk wordt al een paar jaar genoemd als grote kanshebber maar kreeg tot dusver geen ster. Ook dit jaar scoort het restaurant weer hoog in culinaire gidsen en wordt chef Thijs Meliefste gezien als grote kanshebber.

Michelin mannetje bij bekendmaking sterren (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast worden er nog twee Zeeuwse zaken gezien als outsiders. Codium in Goes ging in augustus open en wordt bedolven onder positieve recensies en goede beoordelingen. Opvallend is echter dat het restaurant geen uitnodiging voor de ceremonie heeft ontvangen en chef Wouter Kik denkt ook dat er geen inspecteurs van Michelin op bezoek zijn geweest. Restaurant State uit Lamswaarde is wel uitgenodigd dus misschien dat dit restaurant maandag wel als verrassing uit de hoge hoed komt.