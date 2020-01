Schietincident in Terneuzen, slachtoffer gevonden in Hoofdplaat

De politie onderzoekt een mogelijk schietincident in Terneuzen (foto: HV Zeeland)

De melding kwam rond 23.00 uur binnen bij de politie van een mogelijk schietincident. Eenmaal ter plaatse vonden agenten sporen van een schietincident en is er een onderzoek gestart. Bijna tegelijkertijd kwam er een melding uit Hoofdplaat van het vermoedelijke slachtoffer en dat hij gewond was geraakt. De man is door ambulancemedewerkers onderzocht en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Na het incident is het slachtoffer doorgereden. In Hoofdplaat heeft de man de politie gebeld. (foto: HV Zeeland)

Forensische rechercheurs hebben in Terneuzen de hele nacht onderzoek gedaan op de plaats delict. De auto van het slachtoffer is in beslag genomen voor verder onderzoek. Vannacht zijn ook de eerste getuigen gehoord en is door verschillende politie-eenheden gezocht naar de dader of daders.