Afgebrand huis leidt tot verwarring in Veere

Voor de een is bekend waarom het afgebrande huis er staat, en voor de ander is het een compleet raadsel. "Wat is hier gebeurd, is er een brand geweest, wat erg," zegt een langslopende toerist. Als hij hoort dat het om een decorstuk gaat is ie opgelucht. "Oh gelukkig, dan is het niet zo erg. Wanneer is de film te zien?" vraagt ie als hij wegloopt.

Moderne kunst

Een ander is het er helemaal niet mee eens dat het hier midden op de historische Markt staat. "Die kunst van tegenwoordig, ik vind het helemaal niks,"zegt ie. Zijn vrouw weet echter dat het gaat om een decorstuk voor opnames van Slag om de Schelde. "Ah, dan begrijp ik het, maar ja je weet het nooit met die moderne kunst van tegenwoordig," zegt hij en ze wandelen verder door Veere.

Oorlogsfilm

Regisseur Matthijs van Heijningen junior en productiebedrijf Levitate Film zijn vanaf maandag de komende weken weer te zien in Veere waar de opnames gemaakt worden voor de film Slag om de Schelde. Eind 2020 moet de oorlogsfilm in première gaan.