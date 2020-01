Goedemorgen! Schietincident, afgebrand huis in Veere en sterrenregen

Na het incident is het slachtoffer doorgereden. In Hoofdplaat heeft de man de politie gebeld. (foto: HV Zeeland)

Bij een schietincident in Terneuzen is gisteravond een man gewond geraakt. Rond 23.00 uur kwam de melding bij de politie binnen dat er mogelijk geschoten zou zijn in de Nicolaas Beetsstraat. Toen agenten ter plaatse kwamen, was er in eerste instantie niet veel te zien, omdat er geen slachtoffer op de plaats delict werd aangetroffen. Wel werden er sporen van een schietincident gevonden. Niet veel later belde het slachtoffer zelf met de politie met de melding dat hij inmiddels in Hoofdplaat was en gewond was geraakt.

Decor voor opnames 'Slag om de Schelde' staat klaar in Veere (foto: Omroep Zeeland)

Afgebrand huis

Het leidt dezer dagen tot veel verbazing en vragen bij toeristen en voorbijgangers in het centrum van Veere; een afgebrand huis prominent midden op de Markt van het historische stadje. Waar de een zijn afschuw uitspreekt over de moderne kunst van deze tijd is het voor de ander een compleet raadsel. Maar het is geen moderne kunst en er is ook geen huis afgebrand. Het blijkt een decorstuk te zijn voor de film de Slag om de Schelde. Deze week worden er opnames gemaakt in Veere voor de oorlogsfilm die eind dit jaar in première gaat.

Zeeuws goud op NK veldrijden

Of Shirin van Anrooij uit Kapelle vannacht heeft geslapen, is de vraag. De veldrijdster pakte namelijk gisteren de nationale titel bij de junioren na een felle strijd met Puck Pieterse. Voor Van Anrooij is het de voorlopige bekroning van een mooi seizoen. Over drie weken is ze een van de favorieten voor de wereldtitel bij de junioren.

Mick en Tim van Dijke uit Colijnsplaat eindigden bij de beloften buiten de medailles.

Shirin van Anrooij komt juichend over de streep in Rucphen (foto: Corrado Francke)

En over goed geslapen gesproken... Want bij menig Zeeuwse topkok staat vandaag al maanden met rood omcirkelt in de agenda's. Vandaag worden in Amsterdam de Michelinsterren uitgereikt. Wie behoudt zijn ster(ren), wie krijgt er een bij of wie moet er een ster inleveren? Op al deze vragen vanaf 10.30 uur antwoord gegeven tijdens een ceremonie in het De La Mar theater in Amsterdam. Op onze site houden wij je uiteraard op de hoogte.

Grijs weer in de winter (foto: Astrid Wiessner-Hoog)

Het weer

De zon laat zich vandaag geregeld, maar die kan niet verhinderen dat er vanmiddag en vanavond een enkele bui zal vallen. Het wordt naar schatting zo'n negen graden en de wind draait naar het zuiden en waait stevig, vanavond en vannacht neemt de wind alleen maar in sterkte toe tot krachtig en hard. Geniet van de zon vandaag, want morgen is het regen en wind wat de klok slaat.