Geen nieuwe Michelinsterren voor Zeeland

De Michelinsterren werden vandaag uitgereikt in het De La Mar theater in Amsterdam (foto: ANP Foto)

De Zeeuwse restaurants met twee of drie sterren behouden allemaal hun sterrenstatus. Dat zijn Pure C in Cadzand-Bad en De Kromme Watergang in Slijkplaat met twee sterren en restaurant Inter Scaldes in Kruiningen met drie sterren.

Went nooit

Het is voor het derde jaar op rij dat Inter Scaldes wordt beloond met drie Michelinsterren. En dat went nooit, volgens Claudia en Jannis Brevet van het sterrenrestaurant uit Kruiningen. Zo komt inmiddels meer dan helft van de gasten uit het buitenland speciaal voor het eten naar hun restaurant. "We hebben mensen uit Taiwan en Tokio. Er is een hele grote groep toeristen die alleen reizen voor sterrenrestaurants", vertelde Claudia Brevet.

Het mooiste moment dat Claudia heeft beleefd, was drie jaar geleden toen de eerste dag na de uitreiking een gast uit Boedapest in het restaurant zat. "En die zei: 'u bent nummer 90' en ik vroeg hem hoezo nummer 90? en toen bleek dat wij het 90ste driesterrenrestaurant waren dat hij bezocht. Heel bijzonder."

Ster kwijt

Restaurant Trinité in Sluis is vandaag zijn Michelinster kwijtgeraakt. Dat is overigens geen verrassing. Het restaurant had negen jaar lang een ster, maar besloot vorig jaar een andere koers te gaan varen. Eigenaar en chef-kok François de Potter gaat nu verder als brasserie en hoopt daarmee een meer divers publiek te trekken.

Dat betekent dat Zeeland nu zeven restaurants heeft met een of meer Michelinsterren. Vier daarvan hebben er een. Zeeuws-Vlaanderen is de best bedeelde regio in Zeeland met in totaal zeven sterren.

Sterrendichtheid

Nog steeds loopt Zeeland voorop in culinair Nederland, als je het aantal sterren (11) afzet tegen het aantal inwoners (383.000). Dat zijn 2,9 sterren op iedere 100.000 Zeeuwen. Zo'n fikse sterrendichtheid zie je nergens anders in Nederland.

Op nummer twee staat Noord-Holland (véél sterrenrestaurants in Amsterdam, vandaar) met 1,3 ster op iedere 100.000 inwoners. Flevoland heeft 0 sterren. Ga met de muis over de staven voor de details per provincie.

