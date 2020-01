Duitse krans bij dodenherdenking in Middelburg

Dodenherdenking op het Abdijplein in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de Middelburgse burgemeester is het nodig om bij de herdenking ook naar de toekomst te kijken. "Dan kun je niet alleen je eigen leed herdenken, maar moet je ook naar het leed van anderen kijken." Maar hij benadrukt daarbij wel dat we onderscheid moeten maken tussen de Duitse aanstichters van de Tweede Wereldoorlog - "die herdenken we niet" - en de Duitse slachtoffers. "Daar zitten ook 'gewone' inwoners tussen."

Bij herdenking capitulatie al Duits bloemstuk

De krans namens Duitsland wordt gelegd door de Duitse consul in Zeeland Jan-Willem van Koeveringe. Bij de laatste herdenking van de capitulatie in Middelburg op 1 november, heeft de consul ook een bloemstuk gelegd. Volgens Bergmann was dat een soort proef. "We wilden zien hoe het zat. Ik heb daar toen ook mensen gesproken en die zeiden 'dat we het altijd over Duitsers hebben, maar dat de agressors de nazi's waren' en dat onderscheid moeten we maken."

Bergmann is zich ervan bewust dat Middelburg vooruitloopt op hoe de herdenking er in Nederland in de toekomst kan uitzien. Kritiek verwacht hij ook. "Maar" pareert hij: "Als je de vrijheid wilt behouden, moet je naar de toekomst kijken en open staan voor anderen. Je kunt dan geen mensen uitsluiten. De samenleving, dat zijn we met z'n allen."

Burgemeester Harald Bergmann over de Duitse krans