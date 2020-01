Lichte stijging faillissementen in Zeeland

Faillissementen (foto: Omroep Zeeland)

De stijging betreft alleen bedrijven en instellingen. De daling van het aantal failliete personen met een eenmanszaak die al een tijdje zichtbaar is gaat nog steeds door.

Grafiek

Bekijk de ontwikkeling van de laatste vijf jaar op deze grafiek. Ga met de muis over de lijnen voor de cijfers per kwartaal.

Ook in de rest van Nederland is er sprake van een recente, lichte stijging van het aantal bankroeten. De toename is in de specialistische zakelijke dienstverlening (onder andere advies- en onderzoekbureaus) het sterkst. Ook in de handel, de sector verhuur en overige zakelijke diensten, de zorg en de sector verhuur en handel van onroerend goed lag het aantal faillissementen in 2019 hoger dan in 2018.

Hoe de verdeling over de branches in Zeeland is, is niet door het CBS onderzocht.