Australian Open: Pattinama-Kerkhove loot bekende Spaanse tegenstander

Australian Open: Kerkhove loot bekende Spaanse tegenstander (foto: Orange Pictures)

Guerrero Alvarez is een tegenstander waar Pattinama-Kerkhove in november nog van won. Tijdens het ITF-toernooi in het Thaise Hua Hin wist de Zeeuwse haar in de halve finale te verslaan in twee sets. Pattinama-Kerkhove wist het $25.000-toernooi ook op haar naam te schrijven.

Pattinama-Kerkhove moet drie rondes in het kwalificatietoernooi overleven om zich ook daadwerkelijk te kwalificeren voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar. Vorig jaar verloor Pattinama-Kerkhove in de eerste ronde.

Meer prijzengeld

De organisatie heeft het prijzengeld over de hele linie verhoogd, maar vooral de tennissers die in de eerste ronde van de kwalificaties uitgeschakeld worden, gaan er flink op vooruit. Een tennisser die in januari strandt in de eerste ronde van de kwalificaties ontvangt komende editie 12.500 euro, dat was ruim 9.300 euro, een toename van ruim 33 procent.

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove doet mee aan het kwalificatietoernooi en is dus verzekerd van die 12.500 euro. Als ze zich vervolgens plaatst voor het hoofdtoernooi, maar wordt uitgeschakeld in de eerste ronde, neemt ze 56.000 euro mee naar huis.

Het kwalificatietoernooi voor de Australian Open begint morgen.