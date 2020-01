Peetman klopt op de deur met nieuwe EP

Er zitten drie jaar tussen je vorige EP Day or Two en deze nieuwe. En dan maar vier tracks?

Peetman: "In de tussentijd heb ik heel veel opgetreden. Toen begon het wel weer te kriebelen. Je kan dan aan een heel album werken, maar daar ben je een jaar aan kwijt. Ik wilde heel graag in januari met iets nieuws komen. Dus ik dacht: laat ik me nou eens concentreren op vier nummers en echt iets maken dat bij elkaar hoort. Dan zit je ook nog met je emotie bij de nummers. Ik breng liever ieder jaar een EP uit, dan om de twee jaar een heel album."

Ben je een andere muzikale weg ingeslagen of is dit gewoon een betere versie van jezelf?

Peetman: "Dit is anders in die zin dat het een puur akoestisch album is. De vorige EP's nam ik bij mezelf thuis op. Dan deed ik er nog een basgitaartje en elektrisch gitaartje bij om het wat voller te maken. Dan kreeg je iets dat je live niet kan reproduceren. Ik wilde nu iets opnemen zoals ik live klink: alleen een stem en een gitaar. Daarvoor ben ik naar een studio gegaan. Daar kunnen ze een gitaar goed opnemen en dan klinkt het een stuk beter."

Op welke manier hangen de vier nummers met elkaar samen? Is er een verbindend thema in te herkennen?

Peetman: "Nee, dat niet echt, maar je hoort wel dat het van mij is. 't Is nooit echt super serieus, maar wel met een verhaal. Thema is ouder worden en volwassen worden. Er zit dus wel een rode draad tussen die vier nummers."

Voor de single Knocking is een videoclip gemaakt door Martijn Fincke. Peetman presenteert zijn EP Handpicked met een optreden in Café Le Penseur in Middelburg op 30 januari.

Peetman vertelt over zijn nieuwe EP Handpicked in radioprogramma De Zeeuwse Top 40